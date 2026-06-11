Skateboarding: Roma grande villaggio urbano per la Coppa del Mondo 2026

Torna a Roma la Coppa del Mondo 2026 di skateboarding consacrando la Capitale polo internazionale dello sport olimpico.

La Città Eterna e il Lido di Ostia trasformate, in questi giorni, in un grande villaggio urbano, dedicato ai giovani, alla cultura e allo spirito dello skateboard.

Lo sport più urban e giovane di sempre apre ufficialmente, per le discipline individuali, la road to LA28 per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi. Per la sesta volta dal 2021 lo skateboarding approda nella Città Eterna.

Al Big Babol “The Spot” del Lido di Ostia, sono già in scena le gare della specialità park, fino al 14 di giugno. Sarà invece l’impianto di Colle Oppio, nello scenario unico, all’ombra del Colosseo, a ospitare le prove dello street, dal 15 al 21 giugno.

Ma lo show urbano non terminerà con la sola Coppa del Mondo di skateboarding park e street. Roma sarà protagonista dal 15 al 20 giugno anche con la World Cup di Scootering (monopattino) e con quella di Roller Freestyle. Entrambi gli eventi ospitati allo skatepark The Spot di Ostia.

FAN FEST: LA CAPITALE VILLAGGIO URBANO DELLO SKATEBOARD

L’appuntamento internazionale della Coppa del Mondo non rappresenta solo un evento sportivo. Roma sarà in questi giorni invasa e colorata da tutta l’energia e lo spirito urbano della community giovane dello skateboarding, con iniziative organizzate tra lo Skate Village del Parco di Caracalla, lo skatepark The Spot di Ostia, l’impianto di Colle Oppio e in diverse parti del centro di Roma.

Iniziative che riguarderanno anche il sociale, l’inclusione e lo skateboard per atleti con disabilità. Tra le varie attività: Fan Fest organizzati al The Spot di Ostia, mostre d’arte urbana, corsi di basket 3×3, surfskate, corsi di skateboarding, visite gratuite negli spazi culturali della città, party nello Skate Village del Parco di Caracalla.

A ROMA DUE DELLE STAR DELL’ADAPTIVE SKATEBOARDING

Nelle giornate della World Cup uno spazio importante sarà dedicato all’Adaptive skateboarding, per atleti con disabilità. Saranno coinvolti e presenti a Roma due dei principali paraskateboarder professionisti, i brasiliani Vinicios Sardi e Felipe Nunes. Un’iniziativa fortemente voluta dalle due federazioni, da quella italiana Skate Italia e da quella mondiale World Skate e dal presidente Sabatino Aracu.

Federazione Italiana Sport Rotellistici, Skate Italia che è impegnata, con il progetto SKATE4ALL, nella promozione, sviluppo e organizzazione nel territorio nazionale delle attività sportive rotellistiche dedicate ad atleti disabili, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico.

Progetto che segue le diverse direttive Europee e di Sport e Salute, in merito all’importanza che lo sport ricopre a livello sociale. Le sessioni di adaptive skateboard vedranno coinvolto Vinicios Sardi, al The Spot di Ostia, sabato 13 giugno alle 17:15 e domenica 14 alle 19:15. Toccherà poi a Felipe Nunes, nell’impianto di Colle Oppio, sabato 20 giugno alle ore 16:20 e domenica 21 alle 18:55.

SKATE VILLAGE PARCO DI CARACALLA: SODALIZIO TRA STORIA E CULTURA URBANA

A pochi passi dalle Terme, il Parco di Caracalla si trasforma in questi giorni della World Cup in un nuovo polo di aggregazione urbana immerso nel verde, con un programma estivo innovativo e ricco di appuntamenti. Uno spazio dove natura, storia, cultura, intrattenimento, musica, dj set e street art si incontrano.

Il sodalizio con lo skateboarding anima lo spazio del Parco attraverso la cultura urbana, la presenza di giovani, l’hype internazionale della Coppa del Mondo, ampliando in modo innovativo il calendario degli eventi di giugno dedicati al mondo degli skater.

Lo Skate Village del Parco di Caracalla può essere vissuto anche attraverso un’offerta gastronomica goduta all’aperto. Cestini da picnic sul prato, street food di qualità e vini naturali, in un’atmosfera rilassata e conviviale. Durante e dopo le gare di Coppa del Mondo, il parco, dalle 18 in poi, sarà aperto per aperitivi e cena. Un format che rompe con l’idea tradizionale: non si viene solo a passeggiare. Si viene per restare.

Market con brand locali, esposizioni artistiche, fingerboarding e tanto altro, per concludere poi con il Party di Disco Stupenda, in programma venerdì 19 giugno, dalle ore 18.00 fino alle 3.00.

Tra i collettivi e gli artisti presenti: Merioone e Bvka (Street Art), Lorenzo Piermattei (fotografia street), MAFM: Esposizione opere in miniature, Roman Doors (collettivo di street artist). Tra i brand che parteciperanno: Wasted Talent United, XRamp/Italian Fingerboarding, L863 (negozio di dischi locale e street wear). Durante i giorni di apertura previste due video premiere: quella del collettivo milanese Chef Family e quella dello skate shop romano 7 Hills.

LE ATTIVITÀ COLLATERALI ALL’EVENTO

Ecco tutte attività collaterali che si svolgeranno in concomitanza con l’evento principale della Coppa Del Mondo: Yoga al tramonto sulla spiaggia, Mercoledì 10 giugno, al Rebirth Beach Bistrot; Ingresso gratuito al Parco Archeologico di Ostia – Quando: Tutti i giorni dalle 8:30 19:30 – Cosa: Esplora gratuitamente le incredibili rovine antiche al tuo ritmo; Festa di pattinaggio sulla spiaggia – Quando: Venerdì 12 giugno dalle 20:30 in poi – Dove: La Spiaggetta (Spiaggia di Marabù); Spazio per conversazioni + Sessione di firma – Quando: Domenica 14 giugno dalle 17:30 alle 18:30 – Dove: Fan Fest Ostia.

FAN FEST URBANO AL THE SPOT DI OSTIA

Ogni giorno al Big Babol The Spot di Ostia sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nello spirito e nell’anima urbana dello Skateboarding. Si potrà godere dello spettacolo della Coppa del Mondo ma anche vivere l’atmosfera del Lido, attraverso diverse attività che coinvolgeranno atleti, famiglie, giovani e tutte le comunità locali, con progetti dedicati allo sport e all’inclusione sociale. Tra le tante attività: Basket: Free play 3vs3, Skate: Trick for Gift by dbh & skate ostia shop, Surf Skate, Dj Set, Contest con premi e materiale tecnico da Big Babol The Spot, prove gratuite di Finger skate, Esposizioni di street art, Corsi dedicati al comitato disabilità, ogni giorno dalle 16:00 alle 18:00.

Iniziative che coinvolgono associazioni come: Asd heroskateboarding: associazione sportiva che lavora su Latina, dove è presente un piccolo skatepark con una grande scuola di skate e skate therapy; Asd Ostia surf: una realtà che lavora sul territorio con una forte presenza sui temi sociali e di inclusione; Comitato Disabilità Municipio X: organismo che rappresenta e tutela i diritti delle persone con disabilità sul territorio; Italian fingerboarding: realtà che organizza eventi e attività per il fingerboarding in Italia, che sempre di più sta prendendo piede tra i ragazzi; Stelle Marine: realtà sportiva e sociale del territorio che promuove inclusione, aggregazione e attività dedicate a giovani e famiglie, attraverso lo sport e iniziative educative dedicate al basket; Ostia Warriors: progetto sportivo e sociale dedicato alla crescita dei giovani attraverso il basket, promuovendo inclusione, educazione, aggregazione e partecipazione sul territorio di Ostia.

Per info Fan Fest Ostia: info@thespotskate.it

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