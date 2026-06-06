Oltre 600 runners a Villa Borghese ad una partecipata RUN4HUN

Oltre 600 runners hanno dato vita, nel cuore di Villa Borghese, all’evento organizzato da Life for Huntington, per la ricerca e il sostegno a coloro che sono affetti dalla rara malattia e rara patologia.

Una giornata di sole, uno scenario straordinario come quello di Villa Borghese, una nobile causa la lotta alla malattia di Huntington, sono gli ingredienti di una straordinaria giornata di sport, di unione e di solidarietà, in occasione della Run4Hun, gara podistica non competitiva di 5 km che si è dipanata intorno a Parco dei Daini, organizzata, per il secondo anno, dall’Associazione Life for Huntington.

In un clima di festa e condivisione la banda musicale dei Carabinieri ha fatto da preludio alla partenza degli atleti intonando i brani migliori del loro repertorio e l’Inno di Mameli, per rendere più solenni i momenti precedenti allo start.

Al via della gara testimonial d’eccezione due atleti che hanno fatto la storia recente e passata della nostra atletica, Andy Diaz Hernandez, medaglia di bronzo olimpica, due volte campione del mondo indoor nel triplo e fresco vincitore del Golden Gala, e Fabrizio Donato, suo allenatore e a sua volta medaglia di bronzo olimpica nella stessa specialità a Londra 2012.

Presenza importante di due campioni, non solo nello sport ma anche nella vita, che hanno voluto attestare con la loro vicinanza agli organizzatori della gara.

“Era nostro dovere essere qui oggi – ha sottolineato Andy Diaz -perché lo sport è il veicolo più sano per accendere i riflettori e dare risalto a cause nobili come quelle che vengono perseguite in questa circostanza. Vedere insieme atleti di ogni età che corrono vicini alle persone affette dalla malattia di Huntington è un messaggio importante che abbiamo il dovere di diffondere “.

“Non possiamo dire di no al richiamo di Fabrizio Sonaglia e della sua Associazione in occasione come questa – ha dichiarato Fabrizio Donato – vorremmo fare di più per sostenere i suoi sforzi e dare il nostro contributo. Siamo noi a ringraziare lui per averci dato l’opportunità di essere presenti “.

Ai nastri di partenza oltre 600 runners di ogni età, tutti rigorosamente con indosso la maglia gialla della manifestazione, che hanno dato vita ad una grande kermesse sportiva, invadendo il percorso di gara e completandolo ognuno con il proprio passo, correndo, camminando o semplicemente affiancando per qualche metro i partecipanti.

Il risultato agonistico oggi davvero contava poco anche se per la cronaca va dato il giusto tributo ai due vincitori, Giorgio Montalbani e Anna Carla Rollo, che si sono presi il lusso di tagliare il traguardo con le braccia alzate.

Al fianco degli organizzatori anche quest’anno, oltre all’ACSI che si è occupata della parte tecnica, la Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington (LIRH) che si è adoperata fattivamente nell’organizzazione e che svolge un ruolo importante nella cura dei malati di questa malattia rara e patologia rara.

“Lo sport unisce e spinge a fare sempre meglio. Quale migliore incoraggiamento per la ricerca e per noi operatori che giornate come questa in cui i riflettori si accendono e danno risalto alla nostra attività? “. Sono le parole di Ferdinando Squitieri co-fondatore e responsabile scientifico della LIRH.

Le conclusioni ad un visibilmente soddisfatto Fabrizio Sonaglia, Presidente di Life for Huntington e deus ex machina della manifestazione.

“Vedere tanta partecipazione e tanto entusiasmo ripaga gli sforzi che abbiamo sostenuto per organizzare questo evento e quelli che facciamo ogni giorno per portare avanti le iniziative che sosteniamo. Anche oggi abbiamo raggiunto i nostri obiettivi volti all’inclusione e alla partecipazione delle persone affette dalla malattia di Huntington, dando una gioiosa opportunità di sensibilizzazione divertimento e di sport. Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa seconda edizione “.

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