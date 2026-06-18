Sessant’anni di sport e inclusione: la Judo Preneste festeggia una storia che ha segnato il territorio

Sessant’anni di allenamenti, sacrifici, vittorie e soprattutto di crescita umana. Sessant’anni trascorsi a educare generazioni di giovani attraverso i valori dello sport, trasformando una palestra in un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera comunità.

È questo il traguardo che l’ASD Judo Preneste – Polisportiva G. Castello celebra oggi con l’evento “Lo sport che cambia la vita”, in programma alle 19.30 al Teatro Sala Vignoli di Roma.

Non una semplice ricorrenza, ma l’occasione per raccontare una storia che attraversa sei decenni di vita cittadina e che ha saputo intrecciare sport, educazione e inclusione sociale in una delle aree più popolose della Capitale.

Una realtà che, nel corso degli anni, ha accompagnato migliaia di ragazzi nel loro percorso di crescita, offrendo non soltanto un luogo dove allenarsi, ma anche uno spazio di aggregazione, confronto e formazione.

L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato alle Periferie di Roma Capitale, vuole rendere omaggio a una società sportiva che ha saputo costruire nel tempo un autentico presidio sociale, contribuendo a rafforzare il tessuto della comunità attraverso l’attività sportiva.

«Ci sono associazioni che fanno molto più che insegnare una disciplina sportiva», sottolinea l’assessore alle Periferie, Pino Battaglia. «Sono realtà che creano relazioni, favoriscono l’incontro tra le persone e alimentano il senso di appartenenza a una comunità. La Judo Preneste rappresenta da sessant’anni uno di questi esempi virtuosi».

Al centro della sua attività c’è il judo, una disciplina che va ben oltre l’aspetto agonistico. Sul tatami si imparano il rispetto delle regole, la disciplina, il confronto con l’altro e la capacità di affrontare le difficoltà senza arrendersi.

Valori che assumono un significato ancora più importante nei quartieri periferici, dove lo sport può diventare uno strumento concreto di inclusione e riscatto sociale.

«Il judo insegna a cadere e a rialzarsi», osserva Battaglia. «È una metafora potente della vita. Aiuta i più giovani a misurarsi con i propri limiti, a rispettare l’avversario e a sviluppare fiducia in se stessi. È un patrimonio educativo che questa società ha saputo trasmettere per decenni».

Nel ricordo della storia della Polisportiva trova spazio anche la figura di Silvio Di Francia, protagonista della vita sportiva e istituzionale della città, il cui contributo è stato determinante nella diffusione del judo e nella promozione del suo valore educativo.

Uomo di sport e di cultura, Di Francia ha ricoperto importanti incarichi pubblici nelle amministrazioni capitoline, fino a guidare Zètema e assumere il ruolo di assessore alla Cultura di Roma.

La serata sarà scandita da momenti di memoria e testimonianza. Verrà proiettato un cortometraggio dedicato alla storia dell’associazione, mentre una mostra fotografica accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso immagini, documenti e ricordi che raccontano sessant’anni di attività.

Atleti, tecnici, dirigenti e protagonisti di diverse generazioni saliranno sul palco per condividere esperienze e raccontare come una società sportiva sia riuscita, nel tempo, a diventare qualcosa di più di una palestra: una comunità capace di lasciare un segno nella vita di chi l’ha attraversata.

Perché dietro ogni medaglia, ogni allenamento e ogni gara disputata in questi sessant’anni c’è una storia fatta di persone, valori e opportunità. Ed è proprio questa la vera eredità che la Judo Preneste continua a consegnare al territorio.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

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