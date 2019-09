Jasmine è a Centocelle

Sabato 14 settembre si è tenuta l’inaugurazione del negozio di abbigliamento donna e bambini Jasmine, in via delle Robinie 142 a Centocelle.

Un grande in bocca al lupo da parte della nostra redazione alla titolare per questa sua nuova avventura.

Il negozio tratta abiti per bambini, da quelli per tutti i giorni a quelli per i momenti più importanti.

Ampia possibilità di scelta anche per le donne: dagli abiti più economici, alle novità di moda e per chi ha qualche chilo in più… Jasmine non si fa certo trovare impreparata.