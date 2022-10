La 21ª edizione della Roma Urbs Mundi

Mercoledì 11 ottobre 2022 nella splendida cornice della Sede del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, è stata presentata alla stampa la 21ma della ROMA URBS MUNDI ,1° Roma Concorre per la Legalità, 4° Longevity Run. Sono intervenuti: Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma Alessandro Onorato, assessore allo Sport di Roma Capitale, RobertoTavani, segreteria politica presidente regione Lazio, Luciano Duchi, ideatore della Roma Urbs Mundi Prof. Francesco Landi, primario di Riabilitazione Geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma Gen. Virgilio Pomponi, comandante regionale Guardia di finanza del Lazio.

IL PERCORSO

Lo start Domenica 16 ottobre 2022 nella splendida cornice del Circo Massimo, così come fu nella prima edizione del 1999. Luogo di storia, cultura ma anche di sport fin dai tempi antichi, il Circo Massimo sarà anche il punto d’arrivo, Il percorso, bellissimo e di grande valore storico-culturale, oltre che sportivo, è stato ufficialmente omologato dai misuratori federali, rendendo così la gara prima 15 chilometri ufficiale in Italia. Distanza già riconosciuta a livello internazionale con record mondiale. Si toccheranno il Colosseo e Piazza Venezia, via del Corso e piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona.

ISCRIZIONI

Per la gara sui 15 chilometri sono attesi 2000 partecipanti fra competitiva e non competitiva. Oltre 500 sono quelli per la Longevity Run, la passeggiata di 6 chilometri realizzata da Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun insieme al Policlinico Gemelli. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.romaurbsmundi.it e sarà possibile ancora iscriversi anche al villaggio aperto sabato dalle ore 9 alle ore 19. Ulteriori informazioni relative al programma dell’iniziativa sono consultabili a questo link: https://www.longevityrun.it/roma-16-ottobre-2022/

TROFEO ROMA CONCORRE PER LA LEGALITÀ

All’interno della Roma Urbs Mundi 15 chilometri si svolgerà il Primo Trofeo “Roma ConCORRE per la Legalità”, promosso dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza e Camera di Commercio di Roma. Lo scopo è quello di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica.

I partecipanti: Guardia di Finanza, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Confindustria Cisambiente e C.S.A.In, Professionisti (Ordine Avvocati, Ordine Commercialisti e Rete Professioni Tecniche) indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo del 1º comma dell’articolo 53 della Costituzione. Agli appuntamenti del 15 e 16 ottobre si esibirà la Banda Musicale della Guardia di Finanza e saranno presenti atleti del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle.

Al Trofeo è anche associata un’iniziativa benefica a favore di “Special Olympics Italia Onlus” (www.specialolympics.it), movimento globale a carattere internazionale impegnato a promuovere lo svolgimento di competizioni sportive nel mondo delle disabilità. Una parte della quota di iscrizione alle gare sui 15 chilometri sarà devoluta alla citata Onlus. In sede di registrazione alla competizione – che dovrà essere effettuata sul sito www.romaurbsmundi.it – ciascun partecipante o familiare potrà comunque destinare ulteriori somme all’iniziativa.

LONGEVITY RUN E LONGEVITY VILLAGE

Non soltanto una gara di 6 chilometri, ma anche – e soprattutto – un weekend dedicato alla cura della salute, della prevenzione e della longevità, oltre che allo sport. Nel Longevity village, allestito anch’esso al Circo Massimo, si potrà accedere al percorso di screening sulla longevità curato dal Prof. Landi, primario di Geriatria, e dai medici del Gemelli.

CAROVANA DELLA PREVENZIONE KOMEN ITALIA

In occasione del mese della prevenzione, sempre al Villaggio, sarà possibile effettuare screening ecografici e mammografici grazie alla presenza di tre unità della carovana della prevenzione Komen Italia onlus, in prima linea contro i tumori del seno non solo in occasione della classica Race for The Cure. Per prenotazioni https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-roma-ottobre22/

IL MIGLIO DI MATILDE

All’apertura del villaggio, nella mattinata di sabato 15 ottobre, sarà aperto il villaggio ed “Il miglio di Matilde”, dedicato a Matilde Masini, atleta del GSBRun investita a luglio al Circeo durante un allenamento. Tutti i compagni di squadra del GSBRun, gli amici, i parenti e tutti coloro che hanno voluto

BIMBINCORSA

Sabato pomeriggio sarà la volta dei bambini, dai 2 ai 14 anni, che si cimenteranno su brevi distanze sempre all’interno del Circo Massimo. Per iscrizioni https://forms.gle/JGygK1UWXvxN1kzH6

Ufficio Stampa Roma Urbs Mundi ufficiostampa@romaurbsmundi.itbene a Matilde, indosseranno la maglia commemorativa e correranno un giro del Circo Massimo

Dichiarazione di Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma:

Questa è una bella giornata perché viene presentata una straordinaria gara romana di cui sentivamo la mancanza. Saluto e ringrazio per aver partecipato Alessandro Onorato e il generale Pomponi con cui insieme abbiamo deciso di fare qualcosa con l’obiettivo di arricchire la manifestazione. Permettetemi di salutare Luciano Duchi grande padre della corsa. Tra il mondo delle imprese e il mondo della finanza non sempre corre buon sangue. In realtà questo rapporto tra i doveri fiscali e l’attività d’impresa si può coniugare in modo molto semplice, che è quello di rispettare le leggi e le norme che ci dicono, su questo tema, che tutti devono contribuire agli introiti dello Stato. Questo messaggio deve arrivare al mondo delle imprese e a tutti i cittadini. E’ un discorso impegnativo, esiste un modo anche più divertente e bello per affrontare sempre lo stesso impegno civico su questo tema ed è quello di animare la corsa. Ci saranno imprenditori e finanzieri che corrono. La Camera di commercio è sempre stata vicina allo Sport, non dimentichiamo mai che Roma è una città olimpica e che quindi lo sport a Roma è di casa e tutti noi dobbiamo fare del tutto perché questo lo sia ancora di più. E’ difficile pensare a Roma senza Sport, noi oggi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte.

“La gara Roma Urbs Mundi nel 1999 – ha dichiarato Luciano Duchi, ideatore della Roma Urbs Mundi – doveva sostituire la RomaOstia con percorso centrale. La manifestazione, con 4 mila classificati, ebbe un grande successo. Ma, durante la maratona di Roma del Giubileo, 1 Gennaio 2020, un gruppo di società di Ostia fecero delle rimostranze al grido di “Aridatece la RomaOstia”. Venni quindi convocato dal Sindaco di Roma Francesco Rutelli, che mi apostrofò “Ragazzo, la RomaOstia s’ha da rifa”. Nel 2001 per non creare coincidenze, la gara fu di 10 km, nel 2004 non fu disputata, nel 2007 iniziò l’abbinamento con la FAO, chiamandosi prima Run for food e poi Hunger Run. Nel 2017 torna a chiamarsi Roma Urbs Mundi, con un percorso completamente rinnovato di 15 km, che coinvolge buona parte del centro storico. Doveroso menzionare i plurivincitori della RUM, Eleonora Bazzoni (2007-2008-2012), Rosaria Console (2003-2009), Manuela Freedom (2018-2019). Fra i vincitori l’azzurro Gabriele De Nard (2002), Lucilla Andreucci (2002) e Giorgio Calcaterra (2008). Per questa edizione le fiamme gialle la fanno da padroni con: Pettorale 1: Bouih Yassin, Pettorale 2: Riva Federico, Pettorale 3: Tozzi Martina, Pettorale 4: Ruffini Giulia, Pettorale 5: Fascetti Sveva.