“Accogliere la Carovana di Exodus in Campidoglio non è solo un gesto simbolico, ma una scelta politica precisa: mettere al centro del dibattito pubblico le fragilità sociali, le nuove dipendenze, il disagio giovanile“. Così l’assessora alle Politiche sociali e della salute Barbara Funari, che ha promosso l’appuntamento in Campidoglio per accogliere a Roma la Carovana dei 40 anni di Exodus.

“Il modello proposto da Exodus in questi quarant’anni – prosegue Funari – dimostra che un altro approccio è possibile, e noi vogliamo continuare a sostenerlo, integrarlo, rilanciarlo. Perché la speranza per il futuro, soprattutto in questo anno giubilare, è un impegno concreto che ci assumiamo come istituzione“.

Quarant’anni fa, prendeva il via la prima Carovana del Progetto Exodus: la proposta educativa ideata da don Antonio Mazzi per affrontare il dramma della droga, l’eroina, che in quegli anni falciava centinaia di ragazze e ragazzi in tutta Italia.

A quarant’anni dalla prima esperienza ci siamo rimessi in cammino per iniziare a tracciare i nuovi sentieri che ci aiuteranno ad affrontare i nuovi e crescenti disagi e le nuove dipendenze che affliggono le giovani generazioni.

La Carovana del 40° è partita il primo giugno con la tappa internazionale in Madagascar, poi è rientrata in Italia e fino ad ottobre percorrerà, con 15 ragazzi in mountain bike, svariate centinaia di chilometri in bicicletta, lungo decine di tappe nelle quali si stanno svolgendo incontri formativi e divulgativi.

Mercoledì 6 agosto alle 11 l’arrivo a Roma, dove la Fondazione Exodus gestisce un Centro di ascolto e orientamento a Trastevere. La mattinata sarà arricchita dalla presenza di numerosi interventi nell’ambito di una Tavola rotonda dal titolo “Fragilità sociali e avventure educative”, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, presentata dalla giornalista Claudia Conte.

Prenderanno parte all’incontro Luigi Maccaro, Marco Pagliuca e Franco Taverna per la Fondazione Exodus, Daniele Pasquini presidente del CSI di Roma, Rosaria Pelecca, segretaria CISL di Roma, Mario Morcellini, professore emerito di Comunicazione e processi culturali, Francesco Scoppola, presidente nazionale di AGESCI e il parlamentare Paolo Ciani. È inoltre previsto un collegamento con don Antonio Mazzi che parteciperà da Verona.

