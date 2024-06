La destra e le mani libere al cemento: in Lazio torna il “Piano Casa”

E’ arrivata alla discussione delle Commissioni regionali una proposta di legge del centrodestra che riporta in vita la peggiore vicenda urbanistica con cui abbiamo dovuto fare i conti in questi anni, il “Piano Casa”.

L’avevano annunciato prima delle elezioni (1), e lo stanno facendo: il centro destra arrivato al comando della Regione Lazio riporta in vita un provvedimento che tanti disastri ha fatto per l’urbanistica della Capitale: il famigerato “Piano Casa Polverini”.

Provvedimento presentato da un gruppo di consiglieri di Forza Italia (2) che ritorna in nuova veste, ma che è sempre un “Piano casa” che moltiplica le cubature e permette automatici cambi di destinazione senza nessuna regia pubblica delle trasformazioni, rendendo conveniente per i costruttori demolire e ricostruire palazzine nei tessuti storici più pregiati. In verità, per la parte edilizia, il Piano Polverini/Ciocchetti era stato prorogato nel 2014 dalla Giunta Zingaretti con poche modifiche sostanziali e poi trasferito in parte nell’art.6 della Legge di rigenerazione urbana del luglio 2017 (3). Nel 2014 Carteinregola con altre associazioni aveva organizzato un – inutile – presidio in Consiglio regionale contro la proroga (4), e da anni si batte – senza successo – perchè l’art. 6 della legge 7/2017 venga soppresso o modificato per salvare i tanti tessuti storici che continuano a essere oggetto di speculazioni immobiliari, facendo spuntare costruzioni fuori misura nelle strade della Città storica (5).

Adesso non solo continueranno le demolizioni e ricostruzioni permesse dalla Legge di rigenerazione del 2017 – e ci sono ancora in ballo interventi che risalgono al precedente Piano casa (6) -, ma si moltiplicheranno ulteriormente, e sarebbe interessante sapere se siano stati raggiunti quegli obiettivi di interesse pubblico sbandierati come giustificazione di una legge caldeggiata solo dagli operatori immobiliari. Ma purtroppo i dati, anche ripetuttamente richiesti, degli interventi del passato Piano casa e dell’art. 6 della Legge 7/2017 non sono mai stati resi noti. (7).

Una proposta di legge che si somma a quelle di cui ci siamo occupati recentemente, per rendere abitabili cantine e garages (8) e per permettere il condono delle costruzioni abusive in zone divenute tutelate dopo l’abuso (9), con la realistica prospettiva che siano rimesse in discussione le tutele del Piano territoriale Paesistico Regionale definitivamente approvato nell’aprile 2021 (10).

Pubblichiamo il testo delle modifiche principali apportate all’Art. 6 dalla Proposta di legge (scarica il testo completo della Proposta con tutte le modifiche apportate alla Legge 7/2017), che sarà oggetto di un approfondito dossier che porteremo alle Commissioni regionali a cui abbiamo chiesto di essere auditi.

Ma fin d’ora teniamo a sottolineare che l’incremento di cubatura dei “sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione” passa da un massimo del 20% a un massimo del 30%; sulle volumetrie esistenti, già realizzate ma anche in corso di realizzazione (non eccedenti i 600 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale) sono ammessi interventi di ampliamento con un incremento della volumetria pari al 20 per cento; gli interventi citati sono realizzabili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti; non possono essere realizzati su edifici vincolati come beni culturali o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici vigenti, ma possono essere ammessi anche nei centri storici, dato che è fatta salva “la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della norma con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale“; mentre per i tanti tessuti di pregio che non siano oggetto di specifiche tutele, per impedirne l’applicazione viene “riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale“, “di individuare parti del proprio territorio nelle quali tali disposizioni non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale“, ma “entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore” della legge.

Non si sottraggono neppure i parchi: “per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso stabilita nei relativi piani in conformità al vigente piano paesistico regionale (PTCP)” [in realtà PTPR NDR] , attribuendo però a ogni Ente Parco (11) la facoltà di di individuare le aree in cui sono applicabili le nuove disposizioni, attraverso l’approvazione di una variante al piano del Parco.

Una vera e propria offensiva, che conferma la propensione del centrodestra per il cemento a dispetto dell’ambiente, del paesaggio e dei diritti dei cittadini.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Fonte: Cartinregola

