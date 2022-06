La festa del Corpus Domini a Tor Tre Teste

A Tor Tre Teste la festa del Corpus Domini è stata caratterizzata da una processione che, partita alle 17.30 dalla parrocchia di Tommaso d’Aquino in via Campari, attraversando le vie del quartiere è arrivata alla parrocchia Dio Padre Misericordioso alle 19 del 19 giugno 2022.

Questo giorno, nella liturgia cattolica, segna la ricorrenza del Corpus Domini,

Ma l’evento oltre all’aspetto religioso ha rappresentato anche il ritorno alle abitudini pre covid ed è stato bello e confortevole ritrovarsi con i vicini senza mascherina e cantare tutti insieme.

La processione che si è snodata per le vie del quartiere ha fatto tappe davanti alla tintoria Jefferson in via Campari, di fronte all’Ufficio postale di via dei Berio, al parcheggio di fronte al Giardino dei Demar.

Qui c’è stato l’avvicendamento della Croce, passata dalle mani del parroco di San Tommaso d’Aquino a quello di Dio Padre Misericordioso.

Si è poi arrivati a davanti alla Conad di via Tovaglieri e finalmente sul sagrato della chiesa delle Tre Vele nella quale è stat poi concelebrata la Santa Messa.