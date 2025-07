La luna sopra Parco Tevere Magliana

Proseguono le serate di divulgazione astronomica proposte dall’Associazione Astronomiamo nel Municipio XI.

Il prossimo appuntamento dal titolo “First Moon, il primo passo di un mondo verso un altro mondo” si svolgerà domenica 27 luglio, a partire dalle ore 21:30, presso il Parco Tevere Magliana.

L’osservazione della luna sarà accompagnata dal racconto delle missioni spaziali verso il satellite, in particolar modo quella dell’Apollo 11, che per la prima volta portò l’uomo sulla luna il 20 luglio 1969.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Municipio XI.

