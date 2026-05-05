“La Memoria del Cavalier Bozzelli” di Francesco Granatiero

Sabato 9 maggio 2026 (ore 19.00), presso la “Sala Vailati” (ingresso libero) di Manfredonia, sarà presentato il libro “La memoria del Cavalier Bozzelli”, sottotitolo: “infamata nella storia”. L’autore è il sipontino Francesco Granatiero (noto disegnatore satirico, saggista ed esperto di storia della satira).

Si tratta di un agile ed elegante volume divulgativo edito dalla “Sao Ko Kelle Terre Editrice” (finito di stampare, nel dicembre 2025, presso “Tipografi Dauni” di Manfredonia), che si avvale della efficace e calibrata “nota introduttiva” di Ennio Bìspuri, eminente scrittore, critico e storico del Cinema italiano.

Autorevole personaggio, scomparso nel dicembre 2025, che fu, per molti anni, direttore di diversi “Istituti Italiani di Cultura” all’ estero.

Questo corposo saggio di Granatiero, con taglio perlopiù narrativo/divulgativo, riguarda l‘illustre manfredoniano Francesco Paolo Bozzelli (Manfredonia 1786 – Napoli 1864), giurista, filosofo, politico, pubblicista e critico d’arte.

“La memoria del Cavalier Bozzelli” è essenzialmente una monografia in cui sono evidenziati alcuni fatti meno noti, varie inesattezze (tra le quali quelle commesse, sul piano biografico, nientemeno che da B. Croce e G. Gentile) e certi misteri riguardanti soprattutto l’ultima parte della travagliata esistenza del “Cav. F. P. Bozzelli”.

Granatiero, nella sua “premessa”, evidenzia il grande sforzo fatto per esaminare le numerosissime fonti documentali e, soprattutto, quelle che hanno contribuito (non poco) a disonorare la memoria di Bozzelli, che fu, tra l’altro, l’autore e l’estensore della costituzione napoletana del 1848.

Il libro del saggista sipontino è dedicato interamente a Michele Bellucci e Mario Simone. Due importanti intellettuali pugliesi, che l’autore ha raffigurato in una illustrazione (allegorica e celebrativa) riprodotta nell’antiporta della medesima pubblicazione.

Relatore: il Prof. Mario Oronzo Spedicato (già Professore di “Storia Moderna e Storia Sociale dei Media” all’Università del Salento”) attuale Presidente della Sezione di Lecce della “Società di Storia Patria per la Puglia”.

Illustre studioso che, come è noto, si è perfezionato a Parigi alla “Maison des Sciences de l’Homme” sotto la guida di Maestri della “Storiografia” del calibro di Fernand Braudel, Alberto Tenenti e Maurice Aymard.

La presentazione del volume di Granatiero verrà introdotta dal prof. Francesco Di Palma, dirigente scolastico e direttore dell’ “Ufficio Cultura ed Educazione” della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

A moderare l’evento, infine, sarà la professoressa Stefania Fortunato. Protagonista e promotrice, negli anni, di numerosi eventi solidali, culturali e sociali del nostro territorio.

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