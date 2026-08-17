Nella cittadina della Valle del Liri andrà in scena la IX edizione della grande manifestazione sportiva alla quale sono attese oltre 30.000 presenze, più di 300 associazioni, circa 3000 atleti e oltre 100 discipline sportive rappresentate. Numerosi e qualificati testimonial daranno lustro all’evento

NOTTE BIANCA DELLO SPORT DI SORA

La città di Sora, l’intera comunità e i comuni limitrofi, si apprestano a vivere, il prossimo 12 Settembre a partire dalle 15.00, una notte magica capace di coinvolgere tutti i cittadini, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Sportive Locali e Nazionali, le Scuole, le realtà del volontariato e del terzo settore.

La Notte Bianca dello Sport, evento organizzato dall’associazione “03039 Ducato di Sora”, col patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone, promossa dal Comune di Sora e dal Coni, Comitato Regionale Lazio, giunta quest’anno alla IX edizione, è un appuntamento atteso che nell’edizione 2026 presenterà tante iniziative, novità importanti, con il coinvolgimento di testimonial, stakeholder, atleti, tecnici e dirigenti con l’obiettivo comune di promuovere l’attività fisica, la socialità, la salute e la cultura sportiva attraverso un evento gratuito, inclusivo e aperto a tutti.

LA STORIA

La Notte Bianca dello Sport di Sora ha mosso i primi passi nel 2013, nata come piccolo festival sportivo serale, organizzato in collaborazione con il Comune di Sora, ha avuto uno sviluppo ed un successo di partecipazione crescente grazie alla perfetta organizzazione e alla capacità di coinvolgimento.

Già nel 2015, alla sua terza edizione, la manifestazione era cresciuta notevolmente: coinvolse 84 federazioni e associazioni, con oltre 100 discipline presenti lungo il centro storico. A partire dal 2023, la ripresa e il rilancio: alla VI edizione (2 settembre 2023), sono state coinvolte oltre 150 associazioni con 180 discipline, distribuite su circa 27.000 mq.

L’edizione del 2025, l’ottava che si è tenuta il 13 Settembre scorso, ha raggiunto numeri stratosferici: oltre 30.000 presenze, 274 associazioni e 180 area di Sport, su un’area di 44.000 mq. L’area inclusiva ha visto la partecipazione di Cip Lazio, Special Olympic e Fisdir, che hanno aperto la manifestazione e hanno tenuto convegni tematici, oltre a pratiche sportive anche a persone con disabilità, con la presenza di un delegato del Ministero della Disabilità.

La nona edizione si svolgerà sabato 12 Settembre 2026, a partire dalle ore 15.00 fino a tarda notte, animerà il centro cittadino con attività sportive, esibizioni, musica e momenti di aggregazione.

L’EDIZIONE 2026

I risultati conseguiti nelle passate edizioni, e gli unanimi consensi raccolti, hanno fatto sì che il CONI abbia ritenuto che questa manifestazione diventasse un solido riferimento nella Regione Lazio per divulgazione dello spirito e per la promozione dello sport.

La Notte Bianca dello Sport, infatti, è un evento unico nel suo genere, che si conferma ogni anno come uno dei più grandi appuntamenti sportivi del Centro Italia, con oltre 30.000 spettatori attesi, più di 300 associazioni/federazioni/enti di promozione partecipanti, circa 3000 atleti e oltre 100 discipline sportive rappresentate.

L’intera città si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, dove lo sport sarà il linguaggio comune per unire persone di ogni età, provenienza, condizione fisica e sociale.

Oltre alle esibizioni e alle prove pratiche, il programma prevede convegni di rilievo nazionale, spettacoli di freestyle, danza, workshop, testimonial e momenti di riflessione. Lo sport non sarà solo esercizio fisico, ma anche cultura, educazione, solidarietà e festa. Il tutto in una cornice suggestiva, tra le strade e le piazze storiche di Sora, trasformate per l’occasione in un grande “Gymnasium” come nell’antica Grecia.

LE LOCATION

Piazze principali attrezzate con palchi centrali per le esibizioni.

Aree pedonali limitrofe trasformate in “isole sportive”.

Parchi e spazi pubblici attrezzati per tornei e dimostrazioni.

Fiume Liri con gare di pesca.

LO SPORT COME EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

La 9ª edizione della Notte Bianca dello Sport si arricchisce di un profondo valore civile e sociale, ponendo al centro della propria missione un tema cardine per la crescita delle nuove generazioni: lo sport come strumento primario di educazione alla legalità.

Se da un lato la manifestazione trasforma le piazze di Sora in un palcoscenico di festa, benessere e inclusione, dall’altro l’organizzazione vuole fermamente promuovere la cultura del rispetto delle regole, della trasparenza e della solidarietà.

La 9ª edizione della Notte Bianca dello Sport si arricchisce di un profondo valore civile e sociale, ponendo al centro della propria missione un tema cardine per la crescita delle nuove generazioni: lo sport come strumento primario di educazione alla legalità.

Se da un lato la manifestazione trasforma le piazze di Sora in un palcoscenico di festa, benessere e inclusione, dall’altro l’organizzazione vuole fermamente promuovere la cultura del rispetto delle regole, della trasparenza e della solidarietà.

Il campo da gioco diventa così la prima grande scuola di cittadinanza attiva: rispettare l’avversario, accettare il verdetto dell’arbitro e fare squadra non sono solo precetti sportivi, ma i pilastri su cui si fonda una società giusta e coesa.

Con lo storico motto “Un passo dopo l’altro”, l’edizione 2026 lancia un messaggio chiaro: ogni regola condivisa e ogni gesto di lealtà sul tatami, sul ring o in pista rappresentano un passo decisivo verso il contrasto a ogni forma di illegalità e discriminazione



OSPITI D’ONORE, TESTIMONIAL E CAMPIONI

Numerosi e prestigiosi campioni dello sport hanno dato la propria disponibilità ad offrire la propria testimonianza alla Notte Bianca dello Sport di Sora.

Atleti di spicco nelle rispettive discipline che hanno voluto sposare con entusiasmo il progetto e che offriranno la propria testimonianza al pubblico di Sora.

Questi i nomi dei testimonial dell’evento

Giuseppe Signori: Leggenda del calcio italiano, tre volte capocannoniere della Serie A e Vicecampione del Mondo con la Nazionale a USA ’94.

Elisa Di Francisca: Campionessa olimpica di scherma (Fioretto), pluripremiata con ori olimpici, mondiali ed europei.

Manila Esposito: Stella della ginnastica artistica italiana, campionessa europea e medagliata olimpica.

Marco Laudadio: Campione di ginnastica artistica, specialista del trampolino elastico e medagliato ai Campionati Mondiali ed Europei.

Filippo Ciccotti: Atleta e figura di spicco della ginnastica artistica e acrobatica.

Simone Venier: Canottiere delle Fiamme Gialle, medaglia d’argento olimpica a Pechino 2008 e Campione Europeo nel quattro di coppia.

Daniele Terenzi: Primo Étoile al mondo a danzare con una protesi transfemorale, ambasciatore e icona di danza inclusiva.

Davide Pisani: Ex Campione del Mondo di Calcio Freestyle, performer di punta e coordinatore dell’evento.

Matteo Sainaghi: Ideatore, Fondatore e Maestro della Ginnastica Dinamica Militare Italiana (GDMI).

Carmine Liguori: Top performer ed eccellenza del Bartender Freestyle a livello nazionale.

Nicola Graziano: Magistrato, saggista e Presidente di UNICEF Italia, da sempre impegnato nella promozione dei diritti dell’infanzia, dello sport e della legalità.

Pietro Lietti: Preparatore atletico professionista (Milan / Milan Futuro).

Anastasia Bagaglini: Campionessa mondiale ed europea di Calcio Freestyle.

Emanuele Blandamura: Già Campione Europeo dei Pesi Medi e pugile di caratura internazionale.

Raniero Testa: Recordman mondiale di tiro a volo acrobatico e performer di fama internazionale.

Valerio Agnoli: Già ciclista professionista su strada, storico gregario e compagno di squadra di Vincenzo Nibali.

Laura Strati: Pluricampionessa italiana di atletica leggera, specialista del salto in lungo.

Alice Corelli: Giovane talento del calcio femminile italiano, attaccante della Roma e della Nazionale giovanile.

Antonio Tempestilli: Dirigente sportivo ed ex calciatore di Serie A, storico difensore della Roma.

Costantino Coratti: Preparatore atletico di livello internazionale nel mondo del calcio professionistico.

Valentina Rodini: Canottiera italiana, campionessa olimpica a Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri e figura di spicco del canottaggio azzurro.

Matteo Lodo: Canottiere italiano, due volte medaglia d’bronzo olimpica e campione del mondo nel quattro senza e nel due senza.

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