La nuova Roma Pass: digitale, smart e piena di vantaggi

Roma cambia pelle. E lo fa a partire da uno dei suoi strumenti più iconici per accogliere chi la visita: la Roma Pass si rinnova e diventa finalmente digitale, multilingue e ricca di nuovi servizi. Una piccola rivoluzione per una città che vuole essere sempre più moderna e attrattiva, senza rinunciare al fascino eterno della sua storia.

La nuova versione, presentata ufficialmente dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, sarà attiva entro la fine di luglio e si propone come una vera piattaforma multifunzione pensata per chi arriva a Roma con voglia di scoprire, esplorare, vivere.

Le due card, disponibili per 48 o 72 ore, potranno essere acquistate direttamente dal sito ufficiale e da un’app dedicata, rendendo più semplice l’accesso a un’intera città. Ma la vera novità non è solo nella forma digitale: è nei contenuti.

Oltre alla consueta inclusione dell’accesso ai musei civici e archeologici, e all’uso illimitato dei mezzi pubblici, la nuova Roma Pass offrirà sconti esclusivi per eventi culturali e sportivi, tra cui:

Concerti e spettacoli del Teatro dell’Opera di Roma;

Programmazione musicale dell’Auditorium Parco della Musica;

Biglietti promozionali per le partite di Roma e Lazio.

E non è tutto: altre convenzioni sono in arrivo, con l’obiettivo di costruire una rete integrata di servizi che unisca arte, intrattenimento, sport e mobilità.

Lanciata inizialmente come semplice pass museale e di trasporto, la Roma Pass si trasforma ora in strumento di accoglienza turistica evoluto, allineato agli standard delle grandi capitali europee.

Un cambiamento che risponde alle esigenze dei visitatori moderni: accesso immediato, prenotazioni rapide, esperienze complete. Ma anche un modo per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, ridurre l’impatto del turismo mordi-e-fuggi, e favorire una permanenza più consapevole e partecipata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.