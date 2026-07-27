La Nuvola dell’Eur si illumina per il Tango: una serata di danza, musica e visite guidate al centro congressi
Venerdì 31 luglio il gioiello architettonico di EUR SpA apre le porte agli appassionati del ballo argentino in collaborazione con TangoEventi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 29 luglio
Un’icona dell’architettura contemporanea pronta a trasformarsi, per una notte, in un’imponente pista da ballo a cielo aperto. Venerdì 31 luglio, al calar del sole, il centro congressi La Nuvola, opera progettata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas e fiore all’occhiello del patrimonio di EUR SpA, accoglierà centinaia di ballerini, appassionati e professionisti per un appuntamento speciale dedicato al Tango.
L’edificio verrà appositamente illuminato per l’occasione, creando una cornice suggestiva per celebrare una disciplina che è al tempo stesso danza, nostalgia e simbolo di integrazione culturale.
Nato sul finire dell’Ottocento lungo le sponde del Rio de la Plata dall’incontro tra i grandi flussi migratori europei e le tradizioni locali, il Tango è diventato un vero e proprio linguaggio universale, tanto da essere riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Inmateriale dell’Umanità nel 2009.
L’iniziativa, nata dalla sinergia tra EUR SpA e l’associazione culturale TangoEventi, vanta il patrocinio dell’I.I.L.A. (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e dell’Ambasciata dell’Uruguay.
Non solo ballo: tour guidati nel cuore dell’opera di Fuksas
Oltre alla possibilità di ballare nell’area esterna ed esedra della struttura, la manifestazione offrirà ai partecipanti un’opportunità di scoperta culturale: durante l’evento sarà infatti possibile partecipare a visite guidate negli spazi interni della Nuvola, alla scoperta dei dettagli strutturali e ingegneristici dell’opera.
I tour si svolgeranno per piccoli gruppi (massimo 15 persone alla volta) per una durata di circa 20 minuti a turno.
Informazioni, programma e modalità di prenotazione
L’evento è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria tassativa entro e non oltre mercoledì 29 luglio. La registrazione è richiesta sia per chi intende accedere esclusivamente alla serata di ballo, sia per chi desidera prendere parte alla visita guidata interna.
Programma della serata
Dalle 19:30 alle 23:30: Serata di milonga e ballo con la selezione musicale del Tdj Super Sabino;
Ore 21:30: Momento dei saluti istituzionali alla presenza dei rappresentanti degli enti promotori e dei patrocini.
Per info e prenotazioni:
Telefono: 339 8209835
Sito web: www.fatimascialdone.it
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