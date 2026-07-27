La Nuvola dell’Eur si illumina per il Tango: una serata di danza, musica e visite guidate al centro congressi

Un’icona dell’architettura contemporanea pronta a trasformarsi, per una notte, in un’imponente pista da ballo a cielo aperto. Venerdì 31 luglio, al calar del sole, il centro congressi La Nuvola, opera progettata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas e fiore all’occhiello del patrimonio di EUR SpA, accoglierà centinaia di ballerini, appassionati e professionisti per un appuntamento speciale dedicato al Tango.

L’edificio verrà appositamente illuminato per l’occasione, creando una cornice suggestiva per celebrare una disciplina che è al tempo stesso danza, nostalgia e simbolo di integrazione culturale.

Nato sul finire dell’Ottocento lungo le sponde del Rio de la Plata dall’incontro tra i grandi flussi migratori europei e le tradizioni locali, il Tango è diventato un vero e proprio linguaggio universale, tanto da essere riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Inmateriale dell’Umanità nel 2009.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra EUR SpA e l’associazione culturale TangoEventi, vanta il patrocinio dell’I.I.L.A. (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e dell’Ambasciata dell’Uruguay.

Non solo ballo: tour guidati nel cuore dell’opera di Fuksas

Oltre alla possibilità di ballare nell’area esterna ed esedra della struttura, la manifestazione offrirà ai partecipanti un’opportunità di scoperta culturale: durante l’evento sarà infatti possibile partecipare a visite guidate negli spazi interni della Nuvola, alla scoperta dei dettagli strutturali e ingegneristici dell’opera.

I tour si svolgeranno per piccoli gruppi (massimo 15 persone alla volta) per una durata di circa 20 minuti a turno.

Informazioni, programma e modalità di prenotazione

L’evento è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria tassativa entro e non oltre mercoledì 29 luglio. La registrazione è richiesta sia per chi intende accedere esclusivamente alla serata di ballo, sia per chi desidera prendere parte alla visita guidata interna.

Programma della serata

Dalle 19:30 alle 23:30: Serata di milonga e ballo con la selezione musicale del Tdj Super Sabino;

Ore 21:30: Momento dei saluti istituzionali alla presenza dei rappresentanti degli enti promotori e dei patrocini.

Per info e prenotazioni:

Telefono: 339 8209835

Sito web: www.fatimascialdone.it

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