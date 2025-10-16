La Regione Lazio vola negli Stati Uniti: missione istituzionale a Washington fino al 19 ottobre

Si apre ufficialmente oggi la missione istituzionale della Regione Lazio negli Stati Uniti, che durerà fino a domenica 19 ottobre.

A guidare la delegazione il presidente Francesco Rocca, affiancato dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e dall’assessore Renata Baldassarre, con deleghe alle Pari opportunità, Politiche giovanili, Famiglia e Servizio civile.

L’iniziativa, inserita nel quadro delle relazioni strategiche tra Italia e Stati Uniti, punta a rafforzare i legami bilaterali nei settori dell’innovazione tecnologica, delle scienze della vita, del turismo e della sostenibilità ambientale, attraverso una fitta agenda di incontri istituzionali, economici e accademici.

Primo giorno: Casa Bianca e tecnologia

La missione prende il via alle 10 di questa mattina con una visita alla Casa Bianca, seguita, alle 16.10, dalla partecipazione del presidente Rocca alla “Second Edition of the Italy-US Tech Business and Investment Matching”, presso il The Investment Company Institute.

Il panel, dedicato a “Life Sciences, Biotech & Pharma: Innovation and Resilience of Value Chains”, vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale statunitense e italiano, con l’introduzione di Robert F. Kennedy Jr., segretario del dipartimento della Salute e dei Servizi umani (HHS), e la moderazione di Augusto Reggiani, capo della segreteria tecnica del Comitato italiano per gli Investimenti esteri.

Nel corso dell’evento, il presidente Aurigemma e l’assessore Baldassarre interverranno rispettivamente sui panel “Space and the Blue Economy: orbital infrastructure and sustainable seas” e “Tourism & Place Branding: innovation, sustainability, infrastructure and investment for a new brand experience”.

La giornata si concluderà con una cena di rappresentanza al Caffè Milano, storico punto di riferimento della comunità italiana nella capitale americana.

Rocca: “Costruire ponti tra Lazio e Stati Uniti”

«La missione della Regione Lazio a Washington è un’occasione importante per rafforzare gli scambi istituzionali, economici e culturali con gli Stati Uniti e per costruire ponti duraturi tra le nostre comunità», sottolinea il presidente Rocca. «Il riconoscimento del Lazio come Regione d’Onore 2025 da parte della National Italian American Foundation ci offre l’opportunità di promuovere oltreoceano le eccellenze del territorio e attrarre nuovi investimenti nei settori strategici per la crescita della Regione».

Focus su innovazione e partenariati locali

Venerdì 17 ottobre, la delegazione sarà ricevuta presso l’Ambasciata d’Italia per il Quarto TIC/THF US Stakeholders’ Meeting, dove Rocca interverrà nel Fireside Chat “Fostering local-to-local partnerships”.

Sono previsti anche incontri bilaterali con i governi di Virginia, West Virginia e North Carolina, incentrati sul rafforzamento delle relazioni economiche e istituzionali.

Nel pomeriggio, la delegazione visiterà Amazon Web Services per approfondire digitale e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, con il contributo di Carlo Battistelli e Thomas Storck.

La giornata si concluderà con un ricevimento ufficiale in Ambasciata e la cena di gala degli Italpress Awards presso il ristorante Fiola.

Riconoscimenti e celebrazioni

Sabato 18 ottobre, Rocca riceverà il premio “Giovan Giacomo Giordano 2025”, durante il simposio scientifico per il 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF), presso il Washington Hilton.

Sarà inoltre insignito dell’Italpress Award 2025, riconoscimento per la promozione del sistema Italia nel mondo.

La missione si chiuderà con la partecipazione alla Cena di Gala del 50° anniversario della NIAF, tradizionale evento che riunisce le principali figure della comunità italo-americana nei campi della politica, dell’economia e della cultura.

