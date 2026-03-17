“La roccia e il Mare” pittura e poesia si incontrano ne “La Tana della volpe”
Domenica 29 marzo alle 17,30 nello studio d’arte in via Tolmino 47 la pittura dal vivo di Sonja Sofia Masiello e le poesie di Maurizio Rossi, in dialogo con il pubblico
Nell’atelier di pittura di Sonja Sofia Masiello, domenica 29 marzo 2026 ale ore 17,30 in via Tolmino 47 si rinnova la magia dell’incontro tra immagine e parola poetica, accompagnato dalla musica. Maurizio Rossi con la sua poesia romanesca era stato ospite dell’atelier di pittura il 28 maggio 2025 e il pubblico aveva potuto vivere le suggestioni suscitate dalla parola e dalla pittura dal vivo.
Il tema proposto per il 29 marzo “La roccia e il Mare -Tra ciò che resta e ciò che accade” è declinato nella duplice prospettiva di immagine e forma, suono e senso: la pittura dal vivo della Masiello, la recita delle poesie da parte dell’autore e gli interventi del pubblico.
L’evento è condotto da Ivan Dompé e accompagnato da brani musicali eseguiti da Gabriele Dompé.
Sonja Sofia Masiello, pittrice e illustratrice, si dedica all’arte a tempo pieno nel suo studio di via Tolmino a Roma, privilegiando la tecnica dell’acquerello, dove realizza le proprie opere e conduce incontri e laboratori di pittura per adulti e bambini. Ha pubblicato e illustrato libri artistici, rivolti all’infanzia e non solo.
Maurizio Rossi medico e poeta, ha pubblicato libri di poesia e un romanzo. Attento lettore di opere in lingua e nei dialetti d’Italia, collabora con scritti e recensioni con la rivista “Periferie”e il sito “Poeti del Parco”. È socio volontario dell’Associazione “La Primula” in cui partecipa agli spettacoli di teatro integrato.
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