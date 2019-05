La “Stanza del Benessere” festeggia il suo primo anno di attività

Sabato 25 maggio (ore 11/12,30) verrà festeggiato un anno di attività della *”Stanza del Benessere” della Farmacia Federico.

Per l’occasione ci saranno diversi omaggi e sconti particolari su parafarmaci e sui prezzi di listino dei trattamenti praticati.

Previsto anche un piccolo aperitivo e brindisi.

Infine ci sarà una interessante riflessione sul concetto di “Bellezza” nel corso dei secoli, curata dall’archeologa Olga Di Cagno.

Quindi per gli amanti della bellezza l’appuntamento è sabato 25 mattina in via Prenestina 692.

Presso la Stanza del Benessere, all’interno della farmacia sono possibili: Trattamenti Viso, come Pulizia, Anti-Angin, Ultrasuoni.

Trattamenti biorivitalizzanti.

Trattamenti corpo: Anti cellulite – Scrub esfolianti, Bendaggi caldo/ freddo e Pressoterapia.

Massaggi Corpo: Total Relax 30min e 60min – Lifodrenante.

Depilazione: Donna gambe, completa – Uomo completa.

Riflessologia plantare