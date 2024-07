La Tor Tre Teste Under 15 trionfa: è scudetto!

Un gol decisivo di Pugliatti nella ripresa regala il tricolore alla squadra romana, che il 28 giugno 2024 alza al cielo la coppa dopo 15 anni dall’ultimo trionfo in questa categoria (2009).

Una gara combattuta: l’Alcione parte forte, ma la Tor Tre Teste resiste e trova il guizzo vincente con Pugliatti al 73esimo. Esplode la gioia tra i ragazzi e i tifosi giallorossi, che festeggiano il meritato successo.

Un grande traguardo per la società e per l’allenatore Stefano Fabi, che ha saputo guidare i suoi ragazzi verso un traguardo storico.

La Tor Tre Teste Under 15 si conferma una fucina di talenti e un punto di riferimento per il calcio giovanile italiano.

Ecco alcuni dettagli salienti della partita:

La chiave del successo: la solidità difensiva della Tor Tre Teste e l’opportunismo di Pugliatti in zona gol.

la solidità difensiva della Tor Tre Teste e l’opportunismo di Pugliatti in zona gol. Il momento decisivo: l’ingresso in campo di Vermicelli, che propizia l’assist vincente per Pugliatti.

l’ingresso in campo di Vermicelli, che propizia l’assist vincente per Pugliatti. L’eroe del giorno: Davide Pugliatti, autore del gol scudetto.

Davide Pugliatti, autore del gol scudetto. Un futuro radioso: la Tor Tre Teste Under 15 ha dimostrato di avere il talento e la stoffa per affermarsi anche ai massimi livelli.

Complimenti a tutti i ragazzi, all’allenatore Stefano Fabi e alla società Tor Tre Teste per questo fantastico traguardo! Ed un in bocca al lupo al giovane presidente Ivan D’Adamo che ha dichiarato “ora ci prenderemo un paio di giorni per festeggiare e poi dal 1 luglio si riparte per vivere queste emozioni sempre, sempre, sempre!”

Stefano Fabi lascia la Nuova Tor Tre Teste

La Tor Tre Teste comunica, il 1 luglio 2024, di aver interrotto il rapporto di collaborazione con Stefano Fabi.

Ringraziando il mister per questa stagione sportiva culminata con la vittoria del titolo italiano Under 15, gli augura successi futuri nelle sue nuove sfide professionali.

Nelle prossime ore il Club renderà noto il nome del nuovo responsabile tecnico per la categoria Under 16.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙