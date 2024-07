L’Antico Caffè Greco perde la sua storica sede dopo 250 anni

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Antico Caffè Greco contro lo sfratto, decretando la fine di un’epoca per questo storico locale romano.

I proprietari, l’Ospedale Israelitico, potranno finalmente rientrare in possesso dei locali di Via Condotti 86, dove il Caffè Greco ha operato per ben 250 anni.

La vicenda legale si trascina da tempo, dovuta anche al particolare status del Caffè Greco, riconosciuto come bene immobile di interesse culturale.

Questo significa che l’attività non può essere “snaturata”, i beni storici all’interno devono essere preservati e gli attuali gestori potrebbero ricevere un indennizzo per quelli di loro proprietà.

La Cassazione ha stabilito che l’Ospedale Israelitico, in quanto proprietario legittimo, ha il diritto di disporre dell’immobile, ma non può modificarne la destinazione d’uso.

Il Caffè Greco dovrà quindi rimanere tale, ma i suoi attuali gestori dovranno lasciare i locali.

Non è ancora chiaro il destino del Caffè Greco e se i nuovi proprietari decideranno di mantenere l’attività storica o intraprendere una nuova strada.

L’avvocato dell’Ospedale Israelitico, Ugo Limentani, ha comunque dichiarato che: “nessuno ha intenzione di cambiare l’attività, sottolineando l’importanza di preservare questo luogo simbolo della cultura romana”.

