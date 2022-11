L’Apollo buongustaio 2023

Anche quest’anno l’edizione 2023 di L’Apollo buongustaio, il celebre Almanacco gastronomico

è in stampa e sarà pronta per essere consegnata agli Autori e ai lettori in occasione della presentazione del volume che avverrà il 30 novembre 2022, alle ore 17, nei locali dell’Associazione PerRoma, in via Nazionale 66.

Nell’occasione Ugo Onorati esporrà, anche a nome degli altri curatori Sandro Bari, Francesca Di Castro, Franco Onorati, Stefano Paolucci le novità editoriali di questa edizione, che ha visto la partecipazione alla pubblicazione, con le loro illustrazioni, delle allieve e degli allievi del Liceo Artistico «Paolo Mercuri» di Marino.

Nella circostanza, gli intervenuti potranno come sempre ritirare brevi manu le copie prenotate.

Per info e prenotazioni tel. 06.9333540, 3383901948 (Marco Rufo) – info@covergrafica.com).