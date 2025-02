Lazio, al via il sostegno per i genitori separati: contributi economici e agevolazioni abitative

Una vera e propria svolta per i genitori separati in difficoltà economiche e abitative arriva finalmente dalla Regione Lazio. Dopo anni di tentativi, una legge regionale finalmente approvata all’unanimità si fa realtà, con l’intento di supportare i genitori separati che si trovano in una condizione di disagio. Si tratta di un provvedimento che segna una vera innovazione, offrendo ai genitori in difficoltà aiuti concreti e immediati.

I contributi per i genitori separati

Il cuore della legge è un contributo una tantum destinato ai genitori separati che vivono una condizione di disoccupazione involontaria. La misura prevede:

10.000 euro per chi ha un ISEE non superiore a 7.000 euro;

per chi ha un ISEE non superiore a 7.000 euro; 7.000 euro per chi ha un ISEE tra 7.000,01 e 14.000,00 euro;

per chi ha un ISEE tra 7.000,01 e 14.000,00 euro; 4.000 euro per chi ha un ISEE tra 14.000,01 e 20.000 euro.

Un aiuto per le spese mediche dei figli

Non solo soldi per il sostentamento: è stato previsto anche un sostegno per i genitori con figli minori di 3 anni, per l’acquisto dei medicinali. A seconda della fascia di reddito ISEE, i genitori potranno ricevere:

1.000 euro per ISEE non superiore a 7.000 euro;

per ISEE non superiore a 7.000 euro; 700 euro per ISEE tra 7.000,01 e 14.000,00 euro;

per ISEE tra 7.000,01 e 14.000,00 euro; 400 euro per ISEE tra 14.000,01 e 20.000 euro.

Priorità per i genitori con esigenze particolari

Un aspetto fondamentale della legge è l’attenzione per i genitori che si trovano a dover affrontare situazioni particolarmente difficili, come i genitori di figli con gravi necessità di supporto. Questi genitori, indipendentemente dalla loro fascia ISEE, avranno diritto al contributo più alto.

Inoltre, è prevista una priorità per le famiglie che hanno più di un figlio minore nel nucleo familiare. L’obiettivo è garantire il massimo aiuto a chi è davvero in difficoltà.

Sostegno per il canone di locazione

Oltre ai contributi per il mantenimento e le spese mediche, la legge prevede anche un aiuto concreto per il pagamento del canone di locazione. I genitori separati che vivono in un immobile in affitto, con un regolare contratto di locazione, potranno beneficiare di un contributo mensile per un anno, calcolato in base alla loro fascia di reddito:

300 euro per ISEE non superiore a 7.000 euro;

per ISEE non superiore a 7.000 euro; 250 euro per ISEE tra 7.000,01 e 14.000,00 euro;

per ISEE tra 7.000,01 e 14.000,00 euro; 200 euro per ISEE tra 14.000,01 e 20.000 euro.

Misure per le famiglie a basso reddito

Infine, la legge prevede che gli enti di edilizia residenziale pubblica possano destinare una quota di alloggi a canoni agevolati per i genitori separati che si trovano in difficoltà economica, favorendo così l’accesso a un alloggio dignitoso e a condizioni vantaggiose.

A chi spetta il sostegno

Possono accedere alle misure di sostegno i genitori separati residenti nel Lazio, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, a patto che siano in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli.

Sono esclusi i genitori che non hanno rispettato l’obbligo scolastico dei figli, oppure quelli che possiedono più di un immobile nel territorio regionale, oltre a quello assegnato all’altro genitore.

