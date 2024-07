Lazio: Bertucci (Fd’I), audizioni parti sociali su Defr importanti, verso riduzione debito

Una seduta di Commissione Bilancio davvero importante che si è svolta alla Pisana nel pomeriggio di martedì 16 luglio. “In merito al Defr 2025, le audizioni delle organizzazioni datoriali e sindacali, delle associazioni degli enti locali e delle associazioni di promozione sociale e del Terzo Settore hanno rappresentato un forte momento di confronto caratterizzato da spunti, riflessioni, suggerimento e certamente critiche costruttive:

la nostra strada è decisa e diretta verso l’obiettivo della riduzione del debito, ponendo la massima attenzione, in particolare, al costo del lavoro, ai salari e alle risorse destinate alle fasce più deboli, come più volte affermato e confermato dal lavoro portato avanti dall’assessore Righini e dai suoi uffici.

Non lasceremo indietro nessuno, come abbiamo fatto fin dal primo giorno”. Così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

