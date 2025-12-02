Lazio, presentato il nuovo bando “Energia Solare per le Imprese”

Si è svolta oggi a Roma presso WEGIL la presentazione dell’avviso “Energia Solare per le Imprese”, il nuovo bando della Regione Lazio che mette a disposizione 20 milioni di euro per sostenere l’indipendenza energetica delle imprese del territorio, favorendo investimenti in impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027, è gestita da Lazio Innova e ha l’obiettivo di promuovere l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ridurre i costi energetici e rafforzare la competitività delle aziende laziali, in linea con la strategia europea per una crescita più verde e sostenibile.

Il bando è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione e con sede operativa nel Lazio. Sono ammesse anche le grandi imprese, purché l’investimento preveda una nuova potenza installata di almeno 600 kWp.

La procedura è a sportello e la misura offre contributi fino a 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Le percentuali di intensità di aiuto rispetto all’investimento complessivo variano in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di spesa: dal 65% al 45% per impianti fotovoltaici, dal 50% al 30% per sistemi di accumulo e spese complementari, fino al 90% per alcune spese accessorie.

I progetti ammissibili comprendono l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti esistenti; l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo “behind-the-meter” per l’autoconsumo differito dell’energia prodotta.

Devono essere realizzati su immobili censiti come sede legale o unità locale al Registro delle Imprese e rispettare la normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Durante l’evento sono intervenuti Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio; Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato di GSE (Gestore dei Servizi Energetici); Fabrizio Penna, capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Regionale del Lazio; Valerio Novelli, componente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Regionale del Lazio; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

«Con questo bando vogliamo dare un segnale concreto alle imprese laziali, sostenendo la transizione verso l’energia pulita e l’autonomia energetica. Investire nel fotovoltaico significa ridurre i costi di produzione, aumentare la competitività e contribuire alla tutela dell’ambiente. La Regione Lazio è al fianco delle aziende che scelgono l’innovazione e la sostenibilità come motore di crescita», ha dichiarato Roberta Angelilli.

«Il sostegno alle imprese che investono nelle rinnovabili è una leva essenziale per accelerare la transizione energetica del Lazio e dell’intero Paese. Con questo nuovo bando, la Regione compie un passo concreto per rafforzare l’autoproduzione, ridurre i costi energetici e sostenere la competitività del sistema produttivo. Il GSE è al fianco delle istituzioni e degli operatori economici mettendo a disposizione competenze tecniche, strumenti di accompagnamento e un dialogo costante con il territorio, in piena continuità anche con il Protocollo d’Intesa siglato con la Regione. La transizione è una sfida che richiede collaborazione, visione e capacità di innovare: iniziative come questa dimostrano che il Lazio ha tutte le condizioni per essere protagonista di questo cambiamento», ha spiegato Vinicio Mosè Vigilante.

Per le imprese interessate a partecipare al bado, il Formulario on line sarà disponibile su GeCoWEB Plus a partire dalle ore 12:00 del 19 gennaio 2026.

Le domande potranno essere presentate, sempre sulla stessa piattaforma, dalle ore 12:00 del 3 febbraio 2026 e fino alle ore 17:00 del 31 marzo 2026.

Tutte le informazioni sul bando sono disponibili su lazioinnova.it.

