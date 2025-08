Lazio, via libera alla trasformazione di garage e seminterrati in case e negozi. Tutti i dettagli

Hai un garage inutilizzato, un seminterrato o uno scantinato? Da ieri martedì 5 agosto 2025, nel Lazio, puoi trasformarlo in una vera e propria abitazione, un’attività commerciale o un affittacamere – e ti basta una semplice Scia. È una delle grandi novità della Legge Regionale 171, pubblicata il 31 luglio 2025, e appena entrata in vigore.

La norma, proposta da esponenti del centrodestra, punta a recuperare spazi inutilizzati senza consumare nuovo suolo, in un’ottica di rigenerazione urbana. Le tipologie catastali coinvolte sono i locali interrati, seminterrati e a piano terra, già esistenti al 31 luglio.

Contributi e incentivi

I proprietari che intendono cambiare la destinazione d’uso dovranno pagare un contributo di costruzione (come da Testo Unico Edilizia) e un contributo straordinario del 50%, con riduzioni previste:

-20% se l’immobile diventa prima casa

-30% su decisione del Comune

-50% nei Comuni sotto i 5.000 abitanti

-30% nei Comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti (solo per uso commerciale)

I fondi raccolti saranno destinati alla lotta al dissesto idrogeologico.

Criteri e limiti

Per ottenere l’autorizzazione, i locali dovranno rispettare altezze minime (2,40 m per uso abitativo, 3 m per commerciale), sicurezza strutturale e idraulica, e migliorare efficienza energetica e isolamento. Inoltre:

Vietato trasformare immobili in zone a rischio idrogeologico, zone agricole e centri storici dei Comuni oltre 150mila abitanti (come Roma)

Divieto anche per edifici con più di 8 unità abitative, salvo l’edilizia popolare

È obbligatorio il reperimento di parcheggi in caso di cambio d’uso, pena la monetizzazione. Fanno eccezione le trasformazioni su immobili pubblici, Ater o locali collegati a un’abitazione principale fino a 28 mq.

Obiettivo: aumentare l’offerta abitativa

Gli immobili pubblici (Comuni e Ater) potranno essere trasformati senza pagare contributi, per aumentare l’offerta abitativa a favore di nuclei familiari in difficoltà.

Infine, per evitare speculazioni, la legge impone che per 10 anni le nuove abitazioni siano affittate a canone calmierato e non possano cambiare nuovamente destinazione d’uso.

