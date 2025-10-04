Lazio, voucher per lo Sport: al via l’erogazione per gli aventi diritto

Da ieri le famiglie del Lazio possono finalmente attivare gli oltre 27mila voucher sport da 500 euro ciascuno, destinati a ragazzi tra i 6 e i 18 anni. Si tratta dei beneficiari precedentemente rimasti in lista d’attesa a causa dell’esaurimento delle risorse iniziali.

Grazie a un ulteriore finanziamento di 14 milioni di euro deciso dalla Regione, ora la graduatoria è stata fatta scorrere: il numero totale dei voucher disponibili sale così a 47.000, con uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro, resi possibili dai Fondi FSE+.

I voucher permetteranno ai ragazzi di scegliere una o più discipline sportive presso 1.749 associazioni, società sportive ed enti del terzo settore aderenti al progetto in tutto il Lazio. Tutte le famiglie idonee hanno già ricevuto da Sport e Salute la comunicazione per procedere con l’attivazione del proprio voucher.

Non solo: è già partita anche la fase di pagamento dei contributi previsti dal progetto “Voucher per lo Sport – Regione Lazio” alle ASD, SSD ed ETS che hanno svolto attività fino al 30 agosto 2025 e hanno correttamente rendicontato le spese.

«Si tratta di una delle più importanti operazioni a favore della promozione sportiva per i ragazzi», sottolinea Elena Palazzo, assessore al Turismo, Ambiente, Sport e Sostenibilità della Regione Lazio. «Ci rivolgiamo a un grandissimo numero di famiglie, offrendo ai loro figli l’opportunità di praticare sport gratuitamente. È un’operazione complessa, e come Assessorato stiamo verificando che modalità e tempi del bando vengano rispettati, con l’assistenza tecnica di Sport e Salute».

Il progetto, promosso dalla Regione Lazio e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027, punta a incentivare l’attività fisica tra i giovani, con un’attenzione particolare alle famiglie in difficoltà economica.

Per aggiornamenti e informazioni sulle prossime fasi del progetto, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito di Sport e Salute.

