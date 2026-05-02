Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio

Roma si prepara a un fine settimana che segna, di fatto, l’ingresso nella stagione estiva della mobilità cittadina. Tra nuove regole per la circolazione notturna, eventi religiosi di rilievo e un fitto calendario di iniziative sportive e culturali, la Capitale sarà chiamata a reggere un equilibrio complesso tra vita urbana e grandi flussi di persone.

Con l’inizio di maggio scatta infatti il nuovo assetto delle Zone a traffico limitato notturne nei quartieri della movida. A Trastevere e San Lorenzo i varchi resteranno attivi fino a ottobre dal mercoledì al sabato, inclusi i festivi, in un tentativo di contenere l’afflusso dei veicoli privati nelle ore serali e notturne, quando la pressione sul centro storico si fa più intensa.

Il primo banco di prova è rappresentato da sabato 2 maggio, segnato da un importante appuntamento religioso. Alle 17, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Leone XIV presiederà la celebrazione per le ordinazioni dei nuovi vescovi ausiliari. L’evento comporterà un rafforzamento delle misure di sicurezza e alcune modifiche alla circolazione nell’area circostante.

In particolare, sono già scattati i divieti di sosta in piazza di Porta San Giovanni, mentre restrizioni sono previste lungo via dell’Amba Aradam, nel tratto compreso tra la piazza e via dei Laterani.

La giornata di domenica 3 maggio si preannuncia invece particolarmente intensa su più fronti, con ripercussioni sulla mobilità in diversi quadranti della città.

Nella zona delle Terme di Caracalla è in programma il Carnevale Latinoamericano, una parata che animerà l’area con cortei e spettacoli. Il percorso si svilupperà tra piazzale Numa Pompilio e piazza di Porta Capena, interessando il controviale delle Terme.

Dalle 7 alle 15 sono previste chiusure su via Antonina e sulla carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla in direzione centro, con divieti di sosta anche nelle aree limitrofe allo stadio “Nando Martellini”.

Sempre nella mattinata, il Municipio VI ospiterà la manifestazione podistica “Corri a Tor Vergata”. Dalle 6.30 alle 12.30 diverse strade saranno temporaneamente interdette al traffico, tra cui via Columbia, viale Heidelberg, via di Passo Lombardo, via Cambridge, viale Oxford e tratti di via di Tor Vergata.

Previste deviazioni anche per il trasporto pubblico: le linee 20 e 507 saranno instradate su via della Sorbona, con la sospensione di alcune fermate.

Ulteriori modifiche sono attese nel quartiere Eur, dove si terrà una mostra-mercato. Per consentire lo svolgimento dell’evento, sarà chiuso al traffico viale della Civiltà del Lavoro, nel tratto compreso tra piazzale Adenauer e il Quadrato della Concordia.

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