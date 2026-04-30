Ztl Trastevere e San Lorenzo, scatta l’orario estivo

Con il mese di maggio, come di consueto, scatta l’orario estivo per le due Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo e si estende il periodo di funzionamento.

Fino a ottobre le due Ztl notturne sono chiuse ai non autorizzati dal mercoledì al sabato, anche nei festivi. Invariato l’orario di funzionamento dei varchi, dalle 21.30 alle 3.

Le altre due Ztl notturne di Centro e Testaccio mantengono invece l’orario del resto dell’anno: il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3, ma esclusi i festivi.

Nel mese di agosto le Zone a traffico limitato notturne non sono in funzione.

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