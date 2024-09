Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 settembre

SABATO 21 SETTEMBRE:

Concerto dell’Orchestra Giovanile in piazza Garibaldi davanti alla Fontana dell’Acqua Paola. Dalle 8 verrà chiusa al transito veicolare via Garibaldi nel tratto compreso tra Passeggiata del Gianicolo e via Giacomo Medici. Cambio di itinerario per la linea 115 dalle 8 alle 16 salterà le fermate numero 82710 e 72815 situate rispettivamente in via Garibaldi e via delle Mura Gianicolensi; mentre dalle 16 al termine del servizio salterà le fermate 20296 e 82709 di via Garibaldi.

Dalle ore 14,30 circa, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, avrà luogo la quarta edizione dell’evento “Scatenati in bici”, alla quale è prevista la partecipazione di circa 100 ciclisti, che partendo da largo Corrado Ricci, giungeranno a piazza del Campidoglio percorrendo via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via San Gregorio, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, Vico Jugario, piazza della Consolazione, piazza del Campidoglio. Deviate o limitate le linee 3Bus, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3.

Dalle 15 alle 19, corteo da piazza Vittorio Emanuele II a piazzale Tiburtino. Il percorso si snoderà tra via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti e Via di Santa Bibiana. Divieti di sosta su piazza Vittorio e piazzale Tiburtino. Possibili temporanee chiusure al traffico lungo il percorso, deviazioni o limitazioni per le linee 5bus, 14bus, 71, 105, 360, 590 e 649.

Per consentire le celebrazioni in ricorrenza del 154° anniversario della Breccia di Porta Pia con deposizione di una corona ai Caduti,

verrà temporaneamente interdetta la circolazione su Corso Italia nella carreggiata compresa tra piazza Fiume e piazzale di Porta Pia solo in direzione Porta Pia. Deviazioni per le linee 490 e 495 dirette alla Stazione Tiburtina.

Dalle 16 alle 18,30 corteo da piazza dei Santi Apostoli a piazza del Popolo, lungo via Cesare Battisti, piazza Venezia, via del Corso, “per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle problematiche delle persone con disabilità”. Possibili deviazioni per le linee 30, 40, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 100, 117, 119, 160, 170, 492, 628, 916, H e C3.

Dal 21 al 30 settembre divieti di sosta per potature in via Lariana e via Chiana.

DOMENICA 22 SETTEMBRE:

Dalle 9,30 alle 11,45 circa, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, si svolgerà la manifestazione sportiva denominata “BICIROMA la pedalata più bella del mondo”, con partenza e arrivo in piazza del Popolo. Questo il percorso di circa 9 Km, ripetuto 3 volte: via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, via del Traforo, Traforo Umberto l, via Milano, via Nazionale, largo Magnanapoli, via Cesare Battisti, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, via Due Macelli, via Capo le Case, via di Propaganda, piazza di Spagna, via del Babuino. Dalle 9 alle 12 saranno modificati i percorsi delle linee: 3Bus, 8Bus, H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71 , 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F e C3.

Settimana Europea della mobilità sostenibile. Dalle 9 Appia Day.

Consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Mercato di Porta Portese, consueta deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781.

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE:

Lavori notturni nella Galleria Giovanni XXIII. Dalle 22 del 23 settembre alle 6 del 24 settembre sarà chiuso il tunnel in direzione via della pineta Sacchetti, per lavori tra via del Foro italico e via Pineta Sacchetti.

Lavori notturni nel sottovia Guidi per la manutenzione degli impianti. Dalle 22 del 23 alle 6 del 24 settembre prevista la chiusura del sottovia da corso d’Italia a piazza della Croce Rossa e da viale del Policlinico a corso d’Italia comprese le rampe di accesso da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa. I veicoli provenienti da piazzale Flaminio che percorrono corso d’Italia dovranno obbligatoriamente svoltare a destra all’altezza dell’uscita in direzione di via Lucania.

Dal 23 al 30 settembre divieti di transito per potature in largo di Villa Paganini e vicolo della Fontana.

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE:

Dalle 22 alle 6 della mattina seguente, per lavori di manutenzione, esercizio ed adeguamento degli impianti speciali saranno chiusi gli accessi alla galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico (entrate via della Pineta Sacchetti; via Enrico Pestalozzi; via Pieve di Cadore e via Mario Fani).

