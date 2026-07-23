L’IILA vola ad Haiti: prima visita storica del Segretario Generale Giorgio Silli per rilanciare la cooperazione

Un passaggio storico nelle relazioni tra l’Italia, l’America Latina e i Caraibi. Il Segretario Generale dell’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana), Giorgio Silli, ha concluso una missione ufficiale nella Repubblica di Haiti.

Si tratta della prima visita nel Paese caraibico da parte di un vertice dell’Organizzazione dalla sua fondazione nel 1966.

Ad accompagnare Silli sono stati il Capo della Segreteria Generale dell’IILA, Simone Spezzano, e l’Ambasciatore haitiano in Italia, Gandy Thomas, il cui lavoro diplomatico è stato determinante per l’organizzazione della trasferta. La missione concretizza il dialogo avviato a Roma nel maggio 2026 durante il vertice tra il Segretario Generale e la Ministra degli Affari Esteri di Haiti, Raina Forbin.

Giustizia, sicurezza e formazione: i punti chiave dell’intesa

Al centro dei colloqui istituzionali vi è stato il rafforzamento dell’apparato statale haitiano. Durante l’incontro con il Ministro della Giustizia e della Sicurezza Pubblica, Patrick Pélissier, sono stati stabiliti i binari per futuri programmi di cooperazione tecnica volti a:

Modernizzazione giudiziaria: digitalizzazione delle procedure e aggiornamento delle strutture legali;

Formazione dei magistrati: corsi di alta qualificazione per togati e personale delle corti;

Lotta al crimine organizzato: contrasto alle reti transnazionali e potenziamento delle forze di sicurezza locali.

Università, giovani e diplomazia

Sul fronte della cultura e dell’istruzione, il Segretario Silli ha incontrato il Rettore dell’Università di Stato di Haiti, il Prof. Dieuseul Prédélus. Il confronto ha aperto alla creazione di nuove borse di studio per studenti e ricercatori haitiani, con focus su restauro del patrimonio culturale, moda, sanità pubblica e programmi di mobilità accademica.

Silli si è inoltre trattenuto con i giovani diplomatici presso il Ministero degli Esteri per un confronto sulle prospettive della diplomazia multilaterale.

Il quadro programmatico è stato sintetizzato durante un pranzo di lavoro offerto dalla Ministra Raina Forbin, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Vijonet Déméro e dei vertici del Ministero della Pianificazione e Cooperazione Esterna (Ruddy Mentor e Yvrose Guerrier).

Il dialogo con la società civile

Prima del rientro, la delegazione dell’IILA ha fatto tappa presso la Comunità di Sant’Egidio ad Haiti per un momento di riflessione comune sulle fragilità sociali del Paese e sul ruolo della società civile nel garantire stabilità, sviluppo sostenibile e protezione alle fasce di popolazione più vulnerabili.

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