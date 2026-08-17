L’illusione delle «Smart City» e la disfatta della foglia secca

Siamo ormai abituati a sentire la classe politica e le amministrazioni riempirsi la bocca di termini altisonanti: transizione ecologica, resilienza urbana, smart city, rigenerazione. Concetti evocativi, spesso accompagnati da presentazioni patinate e convegni in diretta streaming.

Poi, però, basta fare una passeggiata in un qualsiasi quartiere, abbassare lo sguardo al marciapiede e osservare una cunetta stradale per comprendere lo stato reale delle cose.

Lì, tra un accumulo di foglie secche mai spazzate e un tombino completamente murato dal compostaggio naturale, si consuma il cortocircuito tra la narrazione pubblica e la realtà dei fatti.

Perché partire dalla foglia e dal tombino: il limite del pensiero lineare

Perché proprio una foglia secca? Perché rappresenta la cartina di tornasole dell’analfabetismo sistemico della politica contemporanea. La classe dirigente attuale è abituata a ragionare per causalità lineare e semplificata: “Ho un problema A, applico una misura B per ottenere C“.

È una visione meccanicistica, rigida e priva di prospettiva. La città, invece, è un sistema complesso: un insieme interconnesso e non lineare di variabili fisiche, biologiche, infrastrutturali e umane in continua retroazione.

Nel pensiero lineare, la foglia sul marciapiede è soltanto un dettaglio estetico o un piccolo fastidio da ignorare fino alla prossima campagna di pulizia. Nel pensiero sistemico, la foglia è l’innesco di una sequenza di eventi concatenati.

Ignorare le relazioni di causa-effetto all’interno di un sistema complesso è l’errore metodologico fondamentale che trasforma l’ordinario in disastro.

La diagnosi del crollo operativo e l’effetto dòmino

In qualsiasi modello di gestione dei sistemi urbani, la pulizia del verde stradale e la cura delle caditoie rappresentano la manutenzione di primo livello, la routine di base. La caduta delle foglie in autunno o il ciclo delle piogge non sono eventi straordinari; sono fenomeni ciclici, certi e matematici.

Quando un’amministrazione perde la capacità di eseguire l’ordinario, si innesca la classica reazione a catena:

* La foglia non spazzata viene trascinata dall’acqua nella caditoia;

* Il tombino si ostruisce;

* Alla prima pioggia ordinaria, l’acqua non defluisce e la strada si allaga;

* L’acqua penetra nel manto stradale spaccando l’asfalto e creando buche;

* Si blocca il traffico, intervengono i mezzi di emergenza e servono appalti straordinari per le riparazioni.

Un intervento preventivo da poche centinaia di euro si trasforma in un danno da centinaia di migliaia di euro. Come evidenziato dai rapporti dell’ISPRA sul dissesto e dalle analisi dell’European Environment Agency (EEA), la mancata manutenzione ordinaria delle infrastrutture primarie moltiplica in modo esponenziale i costi pubblici della gestione dell’emergenza.

È il trionfo della miopia amministrativa, figlia di una politica malata di short-termism, incapace di valutare le conseguenze di secondo e terzo ordine delle proprie omissioni.

Oltre la tifoseria: la natura non ha tessere di partito

Il problema si fa ancora più grave quando la gestione del territorio, del verde pubblico e del microclima urbano viene ridotta a bandierina ideologica o a terreno di scontro tra tifoserie.

L’ambiente, gli alberi e i corsi d’acqua non rispondono alle logiche di partito né allo slogan del momento: rispondono alle leggi della fisica, della biologia e della dinamica dei sistemi.

Negli ultimi trent’anni abbiamo assistito a un progressivo impoverimento del rigore analitico e delle competenze tecniche all’interno della classe dirigente.

Sostituire la competenza con la propaganda e la pianificazione con l’improvvisazione ci ha condotti a un punto di rottura in cui le città non riescono più a garantire nemmeno i servizi minimi di decoro e sicurezza.

Ritrovare la logica dei fatti

Una nazione e le sue periferie non si ricostruiscono con le narrazioni d’effetto o con le risposte muscolari, ma con la ricostruzione della catena delle responsabilità, il ritorno allo studio dei dossier e il profondo rispetto per la cosa pubblica.

Prima di progettare le città del futuro sui maxischermi, sarebbe il caso di dimostrare di saper gestire il presente. Partendo, semplicemente, dal comprendere come una foglia secca possa mandare in tilt un quartiere.

Foto di oggi: Via Federico Delpino via dei Ciclamini Centocelle

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