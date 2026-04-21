L’oro di Roma brilla al Torrino: al via i laboratori Bvlgari per i nuovi maestri orafi

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di posa della prima pietra per i lavori finalizzati all’apertura di nuovi laboratori dedicati al settore orafo presso il Centro di Formazione Professionale Ernesto Nathan in zona Torrino.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha depositato la pergamena nel terreno su cui è stata posta la pietra in presenza del Ceo di Bvlgari e Presidente di Fondazione Bvlgari Jean-Christophe Babin; della Direttrice del Centro “Nathan” Francesca Masanotti; del Consigliere metropolitano, Delegato all’Edilizia Scolastica, Impianti sportivi e politiche della formazione, Daniele Parrucci; dell’Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma, Claudia Pratelli e della Presidente del IX Municipio Titti Di Salvo.

Si tratta di un importante evento che fa seguito all’accordo siglato nel settembre 2024 da Città Metropolitana di Roma Capitale e Fondazione Bvlgari che ha già dato vita ai corsi di alta formazione di hotellerie presso il Centro scolastico di formazione di Castel Fusano.

L’intervento presso il Centro Nathan si inserisce nell’ambito del progetto “Polo Pubblico della Formazione Professionale”, promosso in sinergia tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, con l’obiettivo di replicare e ampliare l’esperienza maturata da CMRC nel settore della formazione professionale.

Tale esperienza ha già condotto alla sottoscrizione di numerosi accordi con imprese di caratura internazionale, finalizzati all’attivazione di percorsi altamente professionalizzanti all’interno di strutture pubbliche.

In questo contesto, il CFP Ernesto Nathan ospiterà due laboratori di Alta oreficeria che saranno gestiti col contributo di Fondazione Bvlgari, mentre altri due saranno destinati ad altre specializzazioni della scuola. La fine dei lavori è prevista entro settembre in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

“Con la posa della prima pietra dei nuovi laboratori di alta oreficeria al Centro Nathan compiamo un passo concreto nel rafforzamento della formazione professionale pubblica a Roma. La collaborazione con Fondazione Bvlgari rappresenta un investimento importante sui giovani e sulle competenze legate a un settore che fa parte della tradizione produttiva della nostra città e del Paese. Creare opportunità formative di qualità dentro strutture pubbliche sempre più moderne e connesse al mondo del lavoro è un obiettivo fondamentale per accompagnare le nuove generazioni verso percorsi qualificati e prospettive occupazionali solide” – ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“La posa della prima pietra dei nuovi laboratori di alta oreficeria presso il Centro di Formazione Professionale Ernesto Nathan rappresenta un ulteriore passo concreto nell’impegno di Bvlgari e di Fondazione Bvlgari a favore delle nuove generazioni e della trasmissione del sapere artigianale. In Bvlgari definiamo i nostri artigiani ‘mani intelligenti’: un patrimonio unico di competenze e sensibilità che non solo crea bellezza, ma rappresenta un valore prezioso da custodire e tramandare. Crediamo profondamente nella formazione come leva per preservare e innovare l’eccellenza del Made in Italy. Questo progetto, sviluppato in sinergia con le istituzioni del territorio, testimonia la nostra volontà di investire nel talento, offrendo opportunità professionali qualificate e contribuendo al futuro dell’arte orafa italiana” – ha detto Jean-Christophe Babin, Ceo di Bvlgari e Presidente di Fondazione Bvlgari.

“Siamo orgogliosi della collaborazione con Bvlgari che va avanti dal 2024 e che si arricchisce di nuove importanti novità per le nuove generazioni che intendono avviarsi all’arte orafa. Un progetto che sta avendo un grande successo perché da quando abbiamo annunciato insieme al Sindaco Gualtieri l’apertura delle iscrizioni al corso sono già arrivate venti adesioni malgrado i laboratori siano ancora in fase di realizzazione. Questo significa che la nostra città sta riscoprendo gli antichi mestieri investendo su un artigianato di qualità che è quello che ha fatto del made in Italy un brand internazionale” – ha commentato Daniele Parrucci.

Gli interventi in progetto sulle superfici esterne dell’edificio con la sostituzione degli infissi e l’ottenimento del Certificato Prevenzione e Incendi (CPI), con tutti gli impianti a norma, verranno ultimati entro aprile 2027 per un finanziamento complessivo di 2 milioni e 700mila euro.

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