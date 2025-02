Ludopatia, Municipio XV al lavoro su prevenzione e assistenza

E’ stato votato oggi all’unanimità in Consiglio Municipale una proposta di risoluzione, promossa dall’assessorato municipale alle Politiche Sociali, finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e a sostegno dei cittadini ludopatici.

Obiettivi: elaborare un piano di intervento sul territorio che metta a sistema le azioni di tutela, monitoraggio e prevenzione al gioco d’azzardo patologico; creare una rete di servizi a sostegno dei cittadini caduti in dipendenza; coinvolgere le istituzioni scolastiche del Municipio XV per informare ed educare i giovani, oggi particolarmente esposti al problema; mettere in campo una campagna di sensibilizzazione rivolta agli esercizi commerciali e a tutte le altre fasce d’età potenzialmente coinvolte nella dipendenza al gioco d’azzardo.

Si procederà in raccordo con enti e Istituzioni già impegnate nella prevenzione al gioco d’azzardo, rafforzando l’azione a livello locale con le forze dell’ordine, Asl, Associazioni del territorio, Scuole e Parrocchie, per un fenomeno che da sempre rappresenta un elemento di mantenimento delle disuguaglianze sociali e che sempre più favorisce nei soggetti più vulnerabili una vera e propria dipendenza comportamentale, con gravi compromissioni dell’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario.

