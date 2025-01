Lungotevere Flaminio, il 23 gennaio nuovo incontro pubblico

L’amministrazione capitolina ha avviato il Percorso Partecipativo relativo al Piano di Recupero del “complesso immobiliare Pĕtra”, situato sul Lungotevere Flaminio 4.

Dopo i primi due incontri il prossimo, è calendarizzato per giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 17.00 presso il Centro Sociale Anziani Villaggio Olimpico, in via degli Olimpionici 19, a cui potrà partecipare anche chi ha preso parte ai primi due incontri.

Il Percorso partecipativo è stato promosso dal Dipartimento Programmazione attuazione Urbanistica, con la collaborazione di Risorse per Roma e dell’assessorato Lavori Pubblici del Municipio II.

Ha l’obiettivo di raccogliere i suggerimenti da parte delle cittadine e cittadini utili per individuare a quali opere pubbliche destinare l’ammontare degli oneri ordinari e straordinari che deriveranno dall’intervento edilizio alla base dell’elaborazione del Piano di Recupero.

Tali osservazioni saranno integrate nel Documento della Partecipazione che accompagnerà l’iter del Piano di Recupero fino alla sua definitiva approvazione in Assemblea Capitolina.



Per quanto riguarda la procedura, alla prima presentazione della proposta del Piano di recupero si è aggiunta una successiva integrazione. In seguito, è stato indetto e concluso un concorso di idee con la nomina del progetto “Pĕtra” di TARI Architects come vincitore. Il terzo passaggio è stato l’aggiornamento del Piano di Recupero, in base all’esito del concorso.

Gli oneri concessori sono di circa un milione di euro che verranno impiegati per lavori di manutenzione e riqualificazione del Municipio II.

“Si tratta di una ottima opportunità per il territorio e i suoi residenti per affrontare in modo inclusivo e innovativo gli elementi complessi della pianificazione. In altre parole, si tratta di progetti composti da una serie di azioni che coinvolgono tutte le persone disponibili a condividere idee ed opinioni, a formarsi sui temi connessi, ad individuare soluzioni condivise e proposte concrete per la pubblica amministrazione“, commenta l’assessora municipale ai Lavori Pubblici Paola Rossi.

