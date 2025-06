M.Ricciardi (M5s), basta sfruttamento degli specializzandi

“Emerge un quadro inquietante di gravi irregolarità sull’unità operativa di fisiatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, sede formativa dell’Università La Sapienza.

Secondo quanto riportato nell’inchiesta realizzata da L’Espresso sulla base delle segnalazioni dell’Associazione Liberi Specializzandi, decine di medici in formazione – anche al primo anno – verrebbero impiegati in attività cliniche e amministrative in totale autonomia, senza la necessaria supervisione e in violazione delle normative vigenti“.

Lo scrive in una nota Marianna RICCIARDI, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

“ Parliamo di giovani professionisti costretti a effettuare visite ambulatoriali, consulenze, terapie riabilitative e persino usare apparecchiature radiologiche senza la formazione specifica obbligatoria, spesso per coprire le gravi carenze di personale.

Il rapporto tra tutor e specializzandi, poi, è fuori da ogni norma e significa che la loro presenza è considerata essenziale per mandare avanti il reparto, nonostante la legge vieti esplicitamente che i medici in formazione sostituiscano il personale di ruolo.

Per non parlare del fatto che la didattica è quasi del tutto assente e che gli specializzandi devono persino trovare autonomamente un sostituto in caso di malattia. Una situazione che mortifica la loro formazione e mina la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Per tutti questi motivi, ho presentato un’interpellanza ai Ministri della Salute e dell’Università per chiedere un’ispezione immediata e misure urgenti a tutela dei medici in formazione e dei pazienti.

Il caso andrebbe inoltre segnalato alla Corte dei Conti, per verificare un possibile danno erariale. Infine, andrebbe rivisto l’accreditamento della Scuola di Specializzazione in questione.

I medici in formazione non sono manodopera a basso costo da sfruttare, ma professionisti che devono poter crescere in un ambiente sicuro, formativo e rispettoso della legge. Continuerò a seguire da vicino questa vicenda, perché la legalità, la formazione e la sicurezza – per i lavoratori e per i pazienti – non possono mai essere messe da parte“.

