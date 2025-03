M5S Municipio Roma X: La maggioranza boccia la mozione sul Parco del Mare

«Il 28 febbraio 2025, durante la commissione congiunta Litorale e PNRR del Municipio Roma X, è stato presentato il progetto “Parco del Mare” da parte della società Risorse per Roma S.p.A., un’iniziativa che si inserisce in una più ampia Strategia Territoriale per la rigenerazione urbana del litorale romano.

Tuttavia, ciò che è emerso con maggiore forza durante la seduta è la preoccupante proposta di realizzare nuovi parcheggi a raso in aree verdi di alto valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, fondamentali per la biodiversità locale».

Lo dichiarando i consiglieri del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliano Di Pillo e Silvia Paoletti.

«Le aree interessate, situate tra Via Benino e Via dei Sandolini (circa 8.000 mq) e tra Via De Angelis e Via Ugolino Vivaldi (circa 7.000 mq), – prosegue la nota – costituiscono habitat cruciali per la fauna del nostro litorale.

Nonostante le giustificate preoccupazioni espresse in merito, e la necessità di rivedere il progetto per salvaguardare queste aree verdi, la maggioranza politica che attualmente governa il Municipio Roma X ha deciso di bocciare la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Un atto che, a nostro avviso, non solo sfiora l’irresponsabilità, ma mette in evidenza una preoccupante indifferenza verso la tutela dell’ambiente e il futuro del nostro territorio.

L’atteggiamento della maggioranza, che si è astenuta dal sostenere la nostra proposta, è tanto sorprendente quanto incomprensibile. Invece di lavorare per la conservazione dei beni comuni e del paesaggio naturale, questa amministrazione ha preferito non prendere una posizione chiara contro un progetto che rischia di danneggiare irreparabilmente il nostro litorale.

Le motivazioni addotte dalla maggioranza per il loro voto di astensione non reggono, e il nostro gruppo consiliare è rimasto sbigottito di fronte a tale comportamento, che appare più come un tentativo strumentale di evitare una posizione netta su un tema così delicato.

Non volendo rimanere inermi di fronte a questo atteggiamento dilatorio e privo di senso, il Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X ha deciso di agire formalmente. Abbiamo quindi richiesto, oggi stesso, a Risorse per Roma, e informato il Presidente della Regione, il Sindaco e il Presidente del Municipio, lo stralcio delle suddette aree verdi dal progetto “Parco del Mare”, chiedendo che non vengano destinate a parcheggi a raso per auto, motocicli e biciclette.

In aggiunta, sollecitiamo l’adozione di misure adeguate a preservare l’integrità ecologica di queste zone, evitando qualsiasi intervento di cementificazione che possa comprometterne l’equilibrio ambientale.

La tutela dell’ambiente – conclude la nota – non è una questione che si può risolvere con parole vuote. È un impegno concreto che il Movimento 5 Stelle porta avanti con determinazione, a difesa dei cittadini e delle future generazioni.

È un atto di responsabilità verso la preservazione degli habitat naturali e la salvaguardia della biodiversità del nostro territorio. Nonostante l’inerzia e le mancate azioni della maggioranza, continueremo a combattere per il nostro litorale e per il benessere dei romani.»

