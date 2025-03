Manutenzione del verde nelle case ERP: ridefinite le competenze tra Dipartimento e Municipi

Sono state ridefinite le competenze in materia di cura del verde degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) di Roma Capitale.

L’amministrazione capitolina è infatti intervenuta con una ridefinizione dei compiti – inizialmente attribuiti al dipartimento Valorizzazione del patrimonio e politiche abitative – tra dipartimento Tutela ambientale e Municipi, attribuendo al primo la competenza in materia di verde verticale, mentre al secondo del verde orizzontale.

Sulla base delle nuove direttive, sono attualmente in corso le operazioni di cura delle alberature. Dei 340 mila alberi che compongono il patrimonio arboreo della capitale, 2612 sono situati all’interno dei comprensori degli alloggi sociali: è su queste unità che il dipartimento Tutela ambientale sta conducendo lavori di potatura.

In alcune aree l’intervento ha previsto anche operazioni di sfalcio, sistemazione delle aiuole e di pulizia straordinaria, svolta in coordinamento con Ama spa.

Nella generale operazione di tutela delle alberature delle case popolari, il dipartimento ha dato incarico agli agronomi di effettuare un censimento degli alberi e arbusti e di eseguire verifiche per valutare lo stato di salute delle piante, avvalendosi del metodo VTA.

Ad oggi, le vie interessate dai lavori sono via Andersen nel Municipio XIV, via Lucci nel Municipio XIII e via Canepa nel Municipio IV. Sono invece terminate le operazioni nel Municipio XIV, in particolare via Gallicano nel Lazio e via della valle dei Fontanili, e nel Municipio V in via Cocconi.

“L’edilizia residenziale pubblica è una componente essenziale di tutte le politiche dirette a realizzare la giustizia sociale: infatti rappresenta un canale per abbattere le diseguaglianze. Per raggiungere tali obiettivi, è essenziale anche la cura del verde delle case popolari“, afferma l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, oggi in sopralluogo nel quartiere “Quartaccio”.

“Finalmente abbiamo definito le competenze che spettano al dipartimento Tutela ambientale e ai Municipi, secondo regole chiare e responsabilità definite. La cura del verde urbano non assume esclusivamente un valore estetico, ma è presupposto per una corretta fruibilità del patrimonio arboreo, oltre al fatto che alberi sani tutelano la salute dei cittadini contro gli effetti del cambiamento climatico” conclude Alfonsi.

“La cura del verde nelle case popolari non è solo una questione estetica, ma un tema che riguarda direttamente la qualità della vita delle persone. Avere spazi comuni curati, puliti, accessibili significa migliorare la vivibilità quotidiana e rafforzare il senso di comunità nei nostri quartieri.

Con la ridefinizione delle competenze sulla manutenzione tra dipartimenti e Municipi, stiamo facendo una piccola grande rivoluzione a partire dalle nostre case popolari“, dichiara l’assessore al Patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi

