Maratona di Roma, accessi agevolati per i turisti diretti al Colosseo

In occasione della Acea Run Rome The Marathon, in programma domenica 22 marzo 2026 nel cuore della Capitale, l’Organizzazione dell’evento ha predisposto un sistema di accessi pedonali dedicati per consentire ai turisti di raggiungere senza difficoltà una delle mete più visitate al mondo: il Colosseo.

L’organizzazione della Maratona di Roma, in collaborazione con le autorità cittadine, ha studiato un piano di viabilità pedonale che permetterà ai visitatori di muoversi agevolmente nell’area del centro storico, anche durante le fasi di partenza della gara che avverrà dai Fori Imperiali con l’obiettivo dunque di permettere a turisti e cittadini di continuare a visitare una delle zone più iconiche della città senza particolari disagi, garantendo allo stesso tempo il regolare svolgimento della manifestazione.

Corridoi pedonali dedicati per i visitatori

Per facilitare gli spostamenti verso l’area archeologica sono stati predisposti corridoi pedonali protetti lungo il tracciato della maratona, in particolare nella zona compresa tra Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali e l’area del Colosseo.

Gli accessi pedonali per i visitatori diretti all’area archeologica saranno garantiti in particolare in due punti:

Via di San Gregorio, lato Foro Romano

Via dei Fori Imperiali, lato Foro Romano

Da questi varchi i turisti potranno accedere ai corridoi pedonali predisposti e raggiungere l’area del Colosseo attraversando il percorso della Acea Run Rome The Marathon in sicurezza e secondo le finestre temporali previste per il passaggio degli atleti.

Attraversamenti pedonali: tutti gli orari

Gli attraversamenti saranno regolati secondo queste modalità:

– Fino alle ore 8:00: attraversamento pedonale libero.

– Dalle ore 8:00 alle ore 9:00: attraversamento consentito nei momenti di pausa tra i passaggi dei runner.

– Dalle ore 9:00: riapertura completa di tutti i varchi e circolazione pedonale totalmente libera.

Turisti sempre al centro

L’obiettivo del piano è garantire la piena fruizione del patrimonio storico della città anche durante uno degli eventi sportivi più importanti della Capitale.

Grazie ai corridoi pedonali e agli attraversamenti regolati, chi visita Roma potrà continuare a raggiungere il Colosseo e l’area archeologica senza particolari disagi, vivendo allo stesso tempo lo spettacolo unico della maratona tra i monumenti della città.

La domenica della maratona sarà così non solo una grande festa dello sport, ma anche un’occasione per turisti e cittadini di vivere il centro di Roma in modo organizzato, sicuro e accessibile.

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