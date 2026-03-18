Maratona di Roma: Guida al Percorso e Piano Mobilità

Non solo la gara della domenica:

Domenica 22 marzo: La Maratona ufficiale (partenza via dei Fori Imperiali, arrivo Circo Massimo), la Acea Run4Rome (staffetta) e la Plogging Relay (corsa e raccolta rifiuti).

La gara attraverserà gran parte della città, con chiusure stradali che seguiranno il passaggio degli atleti:

Sud/Centro: Colosseo (partenza), Circo Massimo (arrivo), Testaccio, Ostiense, Piramide, Marconi.

Ovest/Vaticano: Isola Tiberina, San Pietro, Castel Sant’Angelo, Prati, Trionfale.

Nord: Foro Italico, Ponte Milvio, Villaggio Olimpico, Flaminio, Belle Arti.

Centro Storico: Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Largo Argentina, Piazza Venezia.

Il piano mobilità prevede tre fasi e impatterà pesantemente su bus e tram.

Utilizzare le Metro: Le linee della Metropolitana (A, B e C) resteranno attive e rappresentano l’unico modo sicuro per spostarsi rapidamente attraverso i quadranti interessati.

Evitare l’auto: La circolazione tra il Centro, Prati e il Flaminio sarà quasi impossibile fino al primo pomeriggio.

Maggiori dettagli sulle limitazioni sulla pagina di primo piano del sito Roma Servizi per la Mobilità .

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