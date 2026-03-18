Maratona di Roma: Guida al Percorso e Piano Mobilità
36.000 atleti, 42 km di storia e la città blindata dalle 7:00 alle 15:00. Ecco tutto quello che c'è da sapere su strade chiuse e trasporti
Domenica 22 marzo Roma si prepara ad accogliere la sua 31ª Maratona, un evento imponente che vedrà 36.000 atleti attraversare il cuore della Città Eterna.
Con un percorso di oltre 42 chilometri che tocca i monumenti più iconici — dal Colosseo a San Pietro, fino a Piazza di Spagna — la Capitale subirà una profonda riorganizzazione della viabilità e del trasporto pubblico.
Ecco una guida completa per orientarsi tra chiusure, deviazioni e appuntamenti previsti per il weekend di gara.
Gli appuntamenti del weekend
Non solo la gara della domenica:
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Giovedì 19 marzo: Apertura dell’Expo Village al Circo Massimo (punto di riferimento per il ritiro pettorali e stand dedicati).
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Sabato 21 marzo: Si corre la Stracittadina (5 km), con percorso tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo.
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Domenica 22 marzo: La Maratona ufficiale (partenza via dei Fori Imperiali, arrivo Circo Massimo), la Acea Run4Rome (staffetta) e la Plogging Relay (corsa e raccolta rifiuti).
Il Percorso: le zone interessate
La gara attraverserà gran parte della città, con chiusure stradali che seguiranno il passaggio degli atleti:
Sud/Centro: Colosseo (partenza), Circo Massimo (arrivo), Testaccio, Ostiense, Piramide, Marconi.
Ovest/Vaticano: Isola Tiberina, San Pietro, Castel Sant’Angelo, Prati, Trionfale.
Nord: Foro Italico, Ponte Milvio, Villaggio Olimpico, Flaminio, Belle Arti.
Centro Storico: Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Largo Argentina, Piazza Venezia.
Modifiche al Trasporto Pubblico
Il piano mobilità prevede tre fasi e impatterà pesantemente su bus e tram.
Linee Sospese (Non circoleranno durante la gara)
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Tram: 2 (dalle 7:15 alle 14:43).
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Bus: 19Nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77 (fino alle 10:05), 280 e 628.
Linee Deviate o Limitate
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Deviate: 23, 31, 85, 160, 671, 714, C2, C3.
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Limitate: Circa 50 linee subiranno tagli di percorso, tra cui le principali direttrici verso il centro (H, 60, 80, 170, 490, 913).
Cronoprogramma delle chiusure
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Fase 1 (Notte/Alba): Chiusura di via di San Gregorio, via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali per l’allestimento delle zone partenza/arrivo.
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Fase 2 (Dalle 7:00): Chiusura progressiva di tutto il percorso della maratona.
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Fase 3 (Dalle 15:00 circa): Riapertura graduale delle strade dopo la pulizia dei tratti da parte di AMA.
Consigli utili per i cittadini
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Evitare l’auto: La circolazione tra il Centro, Prati e il Flaminio sarà quasi impossibile fino al primo pomeriggio.
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Utilizzare le Metro: Le linee della Metropolitana (A, B e C) resteranno attive e rappresentano l’unico modo sicuro per spostarsi rapidamente attraverso i quadranti interessati.
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Attenzione ai parcheggi: Già dai giorni precedenti scatteranno i divieti di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso di gara.
Maggiori dettagli sulle limitazioni sulla pagina di primo piano del sito Roma Servizi per la Mobilità .
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