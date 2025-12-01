Mattinata di paura in un palazzo a Ostia: quadro elettrico in fiamme

L’alba non era ancora spuntata su Ostia quando, poco prima delle 6, la quiete di piazza Gasparri è stata squarciata dall’odore acre di fumo.

All’interno del condominio al civico 27, un quadro elettrico ha improvvisamente preso fuoco, trasformando la penombra del mattino in attimi di tensione.

In pochi minuti la piazza si è riempita dell’arrivo delle quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato con rapidità e precisione per domare le fiamme e mettere al sicuro lo stabile.

Le sirene, il fumo, l’evacuazione: un brusco risveglio per tutti i residenti, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni mentre i pompieri affrontavano il rogo nei locali comuni.

Nonostante lo spavento, la buona notizia è che nessuno è rimasto intossicato.

Resta ora da capire cosa abbia originato l’incendio: le cause sono ancora da accertare e gli accertamenti tecnici sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto in quei minuti concitati.

