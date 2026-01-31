Maturità 2026, l’Orale cambia volto: quattro materie fisse e stop ai “collegamenti forzati”
Al Classico commissione focalizzata su Latino, Greco, Storia e Matematica. Addio alla busta con il documento: si punta sulle competenze critiche
Stop ai collegamenti “acrobatici” e via libera a un esame che punta a misurare davvero ciò che gli studenti sanno.
Il Ministero dell’Istruzione ha sciolto le riserve sull’Esame di Stato, definendo le materie della seconda prova scritta e riscrivendo le regole del colloquio orale.
Una revisione che, nelle intenzioni del ministro Giuseppe Valditara, mira a ridurre l’ansia e a valorizzare l’autonomia e il percorso individuale dei maturandi.
Seconda prova: le materie scelte per i licei
Per la prova scritta caratterizzante, il Ministero ha confermato una scelta “classica”, legata alle discipline identitarie di ciascun indirizzo:
-
Liceo Classico: Latino
-
Liceo Scientifico: Matematica (vale anche per Scienze applicate e Scientifico sportivo)
-
Liceo Linguistico: Lingua e cultura straniera 1
-
Liceo delle Scienze Umane: Scienze umane
-
Opzione Economico-sociale: Diritto ed Economia
-
Liceo Artistico: Discipline progettuali
Una decisione che punta a rafforzare la coerenza tra indirizzo di studi e prova d’esame, evitando sorprese eccessive.
Cambia l’orale: addio al “documento” e ai collegamenti forzati
La vera novità riguarda però il colloquio orale, che viene profondamente ripensato. Scompare il documento iniziale (immagine, testo o grafico) da cui partire per costruire collegamenti interdisciplinari spesso giudicati artificiosi.
L’orale si concentrerà ora su quattro discipline ben definite:
-
le due materie oggetto delle prove scritte;
-
altre due discipline, indicate dalla commissione tramite la piattaforma Unica.
Per fare qualche esempio:
-
al Classico il colloquio potrà vertere su Italiano, Latino, Storia e Matematica;
-
allo Scientifico su Italiano, Matematica, Storia e Scienze naturali.
«Abbiamo eliminato un meccanismo che creava solo inutile apprensione — ha spiegato Valditara —. Il nuovo orale consente di valutare lo studente nella sua interezza, senza forzature».
Condotta e regole più rigide
Accanto alle novità didattiche, arrivano anche regole più stringenti sul comportamento e sulla partecipazione all’esame.
La presenza all’orale diventa obbligatoria: dopo le proteste simboliche dello scorso anno, chi si rifiuterà di sostenere il colloquio non conseguirà il diploma e dovrà ripetere l’anno.
Attenzione anche al voto di condotta: chi arriverà all’esame con un 6 dovrà presentare un elaborato critico sulla cittadinanza attiva, assegnato dal Consiglio di classe.
Resta centrale il Curriculum dello studente, che contribuirà alla valutazione finale attraverso:
-
le esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro);
-
le attività svolte nell’ambito dell’educazione civica.
Un impianto che, secondo il Ministero, punta a restituire autorevolezza all’esame di maturità, rendendolo meno ansiogeno ma più aderente al percorso reale degli studenti.
