Mausoleo di Augusto, scatta il “tavolo della discordia”: il 14 gennaio Mic e Comune a confronto

La corona di verde che per decenni ha cinto il Mausoleo di Augusto non esiste più, ma la sua ombra continua ad agitare i palazzi della politica.

Il prossimo 14 gennaio, su forte sollecitazione del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI), si terrà un vertice istituzionale per fare luce su quello che molti hanno definito un “giallo” botanico e architettonico.

Il progetto: Totem al posto della storia

I lavori per il nuovo volto di piazza Augusto Imperatore, avviati nel 2020 e con fine prevista nel 2026, puntano a reintegrare il Mausoleo nel tessuto cittadino.

Una parte del piano ha però previsto l’abbattimento dei cipressi storici, giustificato dall’amministrazione come necessario a causa del loro stato “ammalorato”.

Al loro posto sono previsti:

Cipressi Totem: Piante a crescita controllata (massimo 10 metri) per non oscurare la visuale.

Percorso anulare: Un camminamento pedonale in terra stabilizzata sulla copertura del monumento per permettere ai turisti di passeggiare “sopra” la storia.

La dura replica di Rampelli: «Non è una terrazza bar»

Il vicepresidente Rampelli non ha mai accettato la versione del “verde malato”, denunciando la mancanza di perizie scientifiche pubbliche e attaccando la natura stessa del progetto: «È una follia trasformare una tomba imperiale in una specie di terrazza. Non so se vogliano metterci pure un chiosco o un grattacheccaro», aveva tuonato in Parlamento.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia, l’abbattimento della corona di cipressi — il cosiddetto “bosco sacro” citato fin dall’antichità dallo storico Strabone — rappresenta una violazione del genius loci del monumento.

L’obiettivo del tavolo del 14 gennaio sarà proprio quello di valutare una revoca del nulla osta a quella parte del progetto del 2006 che prevede la pavimentazione della copertura.

Verso il 2026: restauro o stravolgimento?

Il confronto vedrà faccia a faccia i tecnici del Comune e della Sovrintendenza con i delegati del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e della sottosegretaria Lucia Borgonzoni.

Si cercherà una mediazione che permetta di concludere i lavori entro i tempi stabiliti, ma che allo stesso tempo rispetti il valore spirituale e iconico di uno dei monumenti più importanti al mondo.

