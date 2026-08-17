Maxi-restauro per 14 ponti di Roma: piano da 17 milioni a costo zero grazie agli sponsor privati

Diciassette milioni e novecentomila euro per ridare decoro e luce a quattordici viadotti storici che scavalcano il Biondo Tevere. Ma la vera notizia, per un’amministrazione comunemente strozzata dai vincoli di bilancio, è il prezzo finale per le casse pubbliche: zero euro.

Il Campidoglio ha deciso di puntare tutto sulla finanza privata, barattando il travertino da ripulire di Ponte Sisto, Sant’Angelo e Milvio con la concessione dei ponteggi alle agenzie pubblicitarie.

La delibera licenziata dalla Giunta l’anno scorso trasforma i cantiere in gigantografie promozionali su due anni, garantendo da un lato la manutenzione architettonica e illuminotecnica e dall’altro la copertura integrale dei costi.

La strategia: nove “locomotive” per salvare anche i ponti minori

Per evitare che gli investitori selezionassero soltanto gli scorci più iconici e fotografati dai turisti, il dipartimento capitolino ha ideato una ripartizione a pacchetto incrociato:

I ponti trainanti: Ponte Cavour, Sisto, Garibaldi, Vittorio Emanuele II, Duca d’Aosta, Sant’Angelo, Umberto I, Milvio e Regina Margherita. Sono gli incroci ad altissimo traffico pedonale e veicolare che ospiteranno i teli pubblicitari sugli impalcati.

I ponti trainati: Ponte Matteotti, Savoia, Mazzini, Cestio e Palatino. Verranno rimessi a nuovo senza subire l’impatto visivo delle affissioni, attingendo al Tesoretto generato dai nove snodi commerciali.

Dove vanno i fondi e come si chiuderà la gara

Il piano di spesa prevede che la fetta più consistente — ben 13,6 milioni di euro — sia impiegata per il restauro strutturale e per la riqualificazione dell’illuminazione artistica.

Altri 3 milioni serviranno a coprire i costi di allestimento dei ponteggi e i dispositivi di sicurezza, mentre la quota rimanente andrà a saldare progettazione e direzione dei lavori.

L’operazione nasce dal project financing avanzato dall’associazione temporanea d’imprese costituita da Vivenda, Vivenda Lavori e Cogeco7.

L’iter non è comunque blindato: Palazzo Senatorio pubblicherà un bando di sollecitazione pubblica per raccogliere eventuali offerte migliorative da parte di altri colossi del settore prima dell’assegnazione definitiva.

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