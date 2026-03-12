Mercati rionali, Caliste – Lostia: “servono fatti, non polemiche”

“In merito alle dichiarazioni diffuse dal Movimento 5 Stelle sul mercato “Insieme” di viale della Primavera, riteniamo necessario riportare il confronto su un piano di correttezza e soprattutto di realtà amministrativa.

In questi quattro anni di mandato, infatti, non ci risultano emendamenti al Bilancio o proposte concrete presentate dal M5S finalizzate alla riqualificazione dei mercati rionali del territorio, né interventi specifici sul mercato “Insieme”.

Al contrario, come amministrazione municipale abbiamo lavorato con continuità per investire risorse e programmare interventi strutturali proprio sui mercati e sui luoghi di aggregazione del Municipio V.

Per la realizzazione del nuovo mercato di Tor Sapienza, visto che la somma stanziata dalla precedente amministrazione non copriva neanche la prima fase dei lavori, abbiamo stanziato diviso in due stralci un totale di 750.000 euro per un intervento strutturale atteso da anni che consentirà di migliorare la qualità e la funzionalità della struttura per operatori e cittadini.

Nel mercato di via delle Iris abbiamo provveduto al rifacimento dell’impianto di condizionamento. Al mercato di via Alberto da Giussano è stato invece completamente rifatto l’impianto antincendio, un intervento fondamentale per la sicurezza della struttura.

Per quanto riguarda il mercato Insieme, sono stati destinati 100 mila euro di fondi per la manutenzione straordinaria, ai quali si aggiungono altre 110 mila euro ottenuti grazie alla partecipazione e all’aggiudicazione di un bando, risorse che serviranno per rifare anche la seconda rampa della scala mobile, migliorando in modo significativo l’accessibilità della struttura. Accanto agli interventi straordinari, continuiamo a garantire anche la manutenzione ordinaria dei mercati.

Con questi fondi si è provveduto, ad esempio, alla sostituzione dei pozzetti nel mercato di via delle Iris e al rifacimento delle linee delle acque bianche nel mercato di Piazza Ronchi, per un importo di circa 27 mila euro.

A questo si aggiungono le manutenzioni routinarie nei mercati Casilino 23, Villa Gordiani e Dameta, indispensabili per garantire il corretto funzionamento delle strutture.

I mercati rionali rappresentano presìdi fondamentali di economia di prossimità e di socialità. Per questo continueremo a lavorare, con interventi concreti e investimenti reali, nell’interesse dei cittadini e degli operatori del Municipio V“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.