Mercato immobiliare nel Lazio: nel 2024 i canoni di locazione sono cresciuti più dei prezzi di vendita

Il mercato immobiliare del Lazio ha ben performato nel 2024 soprattutto per quanto riguarda i canoni di locazione, cresciuti di oltre il 9% in un anno.

Al contempo sono aumentati, seppur in maniera meno marcata, anche i prezzi di vendita, in salita esattamente del 3% nel medesimo arco temporale.

Sono queste alcune delle evidenze tratte dall’Osservatorio annuale residenziale del Lazio prodotto da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it , il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare.

Comprare casa in regione costa, oggi, 2.662 euro/mq di media, mentre per affittarla sono necessari, mediamente, poco più di 14 euro/mq.

Nonostante il solido rialzo dei prezzi, l’interesse per le case è aumentato in doppia cifra in entrambi i comparti nell’anno appena concluso, con un +22,5% per le compravendite e un +21,3% per le locazioni.

Tuttavia, se in quest’ultimo settore lo stock si è ridotto dell’8,4%, gli immobili in vendita sono invece comunque cresciuti del 2,8% nel periodo considerato.

Focus Roma

Roma si conferma il quarto capoluogo di regione più caro in Italia, dietro a Milano, Firenze e Bologna.

Chi desidera acquistare nella Capitale deve sborsare mediamente poco meno di 3.500 euro/mq, in rialzo del 4,8% in un anno. Per affittare servono invece 16,8 euro/mq di media, e in questo caso l’aumento nei 12 mesi è ben più elevato, pari al +10,4%.

Roma segue il trend di crescita regionale per quanto riguarda la domanda sia nelle compravendite (+26,9%) che nelle locazioni (+22%), con lo stock che rimane vicino alla stabilità nel primo caso (-0,5%), riducendosi invece nel secondo (-8,4%).

L’affordability, ovvero la percentuale di appartamenti in vendita che si può permettere chi cerca casa considerando lo stipendio medio, è in lieve aumento nell’anno sia per i single (+0,7 punti percentuali), che per le coppie (+1,4 pp). Attualmente chi cerca da solo può accedere al 3,7% del mercato, mentre chi lo fa in due al 39,5%.

Guardando ai singoli quartieri della Capitale, quello in cui i prezzi di vendita sono aumentati di più in un anno è Garbatella, Navigatori, Ostiense (+11,8%), davanti a Testaccio, Trastevere (+11,7%) e Appio Latino, Colli Albani (+11,5%).

Tra le locazioni, svetta invece Gregorio VII, Baldo degli Ubaldi (+19,1%), precedendo Balduina, Medaglie d’Oro, Degli Eroi (+17,8%) e Re di Roma, San Giovanni (+16,2%).

Il mercato delle compravendite nelle province del Lazio

La domanda di immobili in vendita è cresciuta in tutti i territori del Lazio nel corso del 2024, con diversi incrementi in doppia cifra.

Rimangono sopra il +20%, come succede nel comune di Roma, anche la sua provincia e il comune di Viterbo. Sale invece solo dell’1% la provincia di Viterbo

Nonostante l’aumento dell’interesse, lo stock non ha accennato comunque a diminuire, fatta eccezione per il già citato comune di Roma. L’offerta è aumentata in maniera sostanziale soprattutto in tre aree, ovvero la provincia di Latina (+18,7%), il comune di Frosinone (+13,8%) e quello di Viterbo (+11,4%).

A livello di prezzi, l’incremento generalizzato della regione è rispettato quasi ovunque, fatta eccezioni per due aree che presentano una performance annuale negativa: nello specifico, si tratta del comune di Rieti (-7,9%) e di quello di Viterbo (-2,3%).

La provincia di Latina, con i suoi 2.115 euro/mq, è il secondo territorio più caro dietro a Roma città, superando addirittura la provincia della Capitale, che invece si ferma poco sotto i 1.800 euro/mq medi.

Le aree meno costose per chi vuole comprare casa sono invece le province di Rieti (792 euro/mq), Frosinone (883 euro/mq) e Viterbo (936 euro/mq). Questi tre sono gli unici territori a rimanere ancora sotto i 1.000 euro/mq medi.

Il mercato delle locazioni nelle province del Lazio

Anche nel mercato delle locazioni i prezzi degli immobili hanno conosciuto pressoché ovunque un aumento nell’anno appena trascorso, con la sola eccezione del comune di Latina, in calo dell’1,8% nei 12 mesi.

La relativa provincia è invece ancora una volta la zona più dispendiosa, dietro al comune di Roma, per affittare casa, con 11 euro/mq di media. Al contrario, le due aree più economiche sono il comune e la provincia di Frosinone, rispettivamente con 7,1 euro/mq e 6,3 euro/mq.

Passando all’analisi della domanda di affitto, l’interesse è cresciuto quasi dappertutto nel 2024, con il +63,8% del comune di Rieti a condurre la tendenza verso l’alto. L’unico dato in controtendenza è quello della provincia di Latina (-3,9%).

Lo stock, di conseguenza, è diminuito quasi ovunque, se si esclude il comune di Latina, dove invece è aumentato del 13,8%.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.