Mercato Insieme di viale della Primavera: problema non risolto

Ci spiace tornare nuovamente a documentare questa deplorevole situazione presso il Parcheggio inferiore presso il Mercato Insieme di viale della Primavera. Ci spiace in quanto ultimamente il V Municipio con l’assessore Maura Lostia si è adoperata per sollecitare la pulizia di tutti tombini presenti. Ma a quanto è dato vedere ciò non è stato purtroppo sufficiente.

Serve un intervento fatto da professionisti del settore che scoprano e eliminino il problema del mancato deflusso delle acque meteoriche nel collettore principale su viale della Primavera una volta per tutte.

L’assessore si sta anche impegnando presso ACEA per attivare l’illuminazione pubblica nei quattro lampioni già presenti e questo al fine di impedire il vergognoso rilascio di rifiuti di ogni genere che vanno comunque eliminati, così come va sistemato il verde costituito da essenze malate ed eccessivamente invasive.

Ovviamente per questi due ultimi interventi giriamo nuovamente la richiesta all’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci che già alcuni mesi fa si era attivato e fatto ripulire.