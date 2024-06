Mezza Maratona e Mass Race, viabilità del 9 giugno

Domenica 9 giugno, in occasione degli Europei di Atletica Leggera, sono in programma la Mezza Maratona 21K e la corsa non competitiva Mass Race. Previste chiusure al traffico dalle 8.30, con previsione di riapertura alle 12.30.

Nello specifico, la partenza della Mezza Maratona è in programma da via dei Fori Imperiali e si concluderà allo Stadio Olimpico. La Mass Race prevede partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. Le strade interessate dalle due corse sono tra Centro, Prati e il Foro Italico: piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio e corso Rinascimento, via Zanardelli, i lungotevere Tor di Nona e degli Altoviti, Ponte Vittorio, via San Pio X, via della Conciliazione, via Crescenzio e piazza Cavour, via Cicerone, via Cola di Rienzo, Ponte Regina Margherita, via Ferdinando di Savoia, via Maria Adelaide e Passeggiata di Ripetta, via Tomacelli e via del Corso, via del Tritone, via Marcantonio Colonna, via Lepanto, via Ferrari, viale Mazzini, i lungotevere Oberdan e Della Vittoria, piazzale Maresciallo Giardino, Ponte Duca D’Aosta, il lungotevere Flaminio e Ponte Risorgimento.

Saranno modificate 49 linee del trasporto pubblico: H, C2, C3, 19Nav,23, 30, 32, 34, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990. Saranno inoltre sospese 4 linee. La 40 dalle 7,57 alle 12,43; la 64 dalle 7,35 alle 12,28; la 70 dalle 7,20 alle 12,25; la 280 dalle 7,35 alle 12,46.

Il dettaglio delle deviazioni sul sito Atac

Per quanto riguarda le linee di Roma Tpl, 226 e 982, la 982 sarà limitata a piazza Risorgimento (dove si ferma anche la linea 32), senza raggiungere il capolinea di XVII Olimpiade; la 226 invece, nella zona dello stadio Olimpico, sarà deviata sul lungotevere Thaon di Revel.

Per essere sempre aggiornati su chiusure strade e deviazioni al trasporto pubblico locale, consultare la sezione “In agenda” del sito Roma Mobilità

