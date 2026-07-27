“Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale” è il nome dell’esposizione che sarà ospitata, fino al prossimo 15 novembre, nella suggestiva cornice della Centrale Montemartini, un edificio di archeologia industriale che è stato riconvertito in sede museale.

Si tratta del secondo capitolo della mostra che era stata allestita presso il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti nel capoluogo toscano ed era dedicata alle origini del made in Italy.

È bene sottolineare che l’edizione romana si distingue dalla precedente per opere, allestimento e temi. Come suggerisce il titolo stesso, il progetto espositivo prende in esame il periodo che va dalla metà degli anni Cinquanta alla metà degli anni Settanta, quando Roma divenne il principale palcoscenico del mondo della moda e del cinema.

La mostra ruota principalmente intorno allo straordinario patrimonio audiovisivo offerto dall’archivio storico Luce, una delle principali fonti documentarie del Novecento che fa parte del prestigioso registro “Memory of the world” dell’UNESCO.

I visitatori avranno l’opportunità di ammirare 150 fotografie d’epoca ed una serie di filmati (molti dei quali inediti) che vengono riprodotti su cinque postazioni video.

A completare il percorso espositivo una collezione di oggetti, documenti, tessuti e 27 capolavori sartoriali che provengono da archivi di maison storiche, istituzioni museali e collezioni private.

In particolare, tra i capi di abbigliamento segnaliamo il modello “Fiesta” di Valentino Garavani del 1959, il pijiama palazzo di Galitzine del 1963, l’abito da cocktail delle Sorelle Fontana del 1953 e le creazioni di André Laug e di Karl Lagerfeld per Fendi.

L’allestimento, ideato dall’architetto Dario Dalla Lana, offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nel tipico ambiente delle sartorie degli anni Cinquanta e Sessanta.

L’iniziativa, organizzata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura, è curata da Fabiana Giacomotti e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Zètema Progetto Cultura.

Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale

DOVE: Musei Capitolini Centrale Montemartini – via Ostiense, 106;

QUANDO: fino al 15 novembre 2026;

ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura);

CONTATTI: https://www.centralemontemartini.org/it

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