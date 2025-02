Monteverde: camion aggancia i fili del tram 8, disagi tra i pendolari

Un incidente che ha messo in crisi la mobilità romana questa mattina, giovedì 6 febbraio, intorno alle 8:30, sulla ben nota linea 8, dove circola uno dei più noti tram della Capitale.

Un autocarro con gru, in un episodio ancora da chiarire, ha danneggiato un tratto della rete aerea elettrica che alimenta i tram, interrompendo parte del servizio proprio durante l’ora di punta.

La causa? Il braccio meccanico della gru, sollevato durante il transito su viale dei Colli Portuensi, ha colpito il filo della rete elettrica, causando il danno.

Fortunatamente, l’incidente non ha compromesso completamente l’alimentazione dei mezzi, ma la situazione è stata subito sotto il controllo dei tecnici Atac, che hanno prontamente tolto la tensione dalla rete per poter intervenire in sicurezza.

Limitazioni del servizio: Da Trastevere a Casaletto solo Bus sostitutivi

Per permettere i necessari lavori di riparazione, il servizio della linea 8 è stato limitato alla stazione Trastevere. Da lì, e fino a Casaletto, il consueto viaggio sul tram è stato sostituito da autobus navetta.

I passeggeri che percorrono questa tratta hanno dovuto fare affidamento su bus sostitutivi per l’intera durata dell’intervento, che durerà fino al termine delle operazioni di ripristino.

Un’Interruzione non isolata: la lotta contro i disservizi

Il danno di questa mattina si inserisce in un quadro più ampio di disservizi che affliggono la rete tramviaria romana, e che spesso hanno come causa le criticità legate alla sosta selvaggia delle auto.

Oltre ai mezzi pesanti, infatti, le automobili parcheggiate in modo irregolare sulle rotaie dei tram rappresentano il nemico numero uno per il corretto funzionamento della rete, creando ritardi e disagi quotidiani per i passeggeri.

Questa interruzione non è che l’ultimo capitolo di una serie di problematiche che mettono sotto pressione la già fragile infrastruttura del trasporto pubblico capitolino, facendo alzare l’allarme per una città che ancora fatica a trovare soluzioni definitive ai problemi cronici legati alla mobilità.

