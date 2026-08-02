Monteverde, paura a Villa Pamphili crollano alcuni alberi: al via le verifiche sulla stabilità del verde

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi domenica 2 agosto all’interno di Villa Pamphili, uno dei principali polmoni verdi della Capitale.

Intorno alle ore 8:00 alcuni cedri del Libano sono improvvisamente crollati lungo viale della Cappella dei Pamphili, facendo scattare l’intervento delle autorità e la chiusura immediata dell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde e il CEV del Dipartimento Tutela Ambiente, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a delimitare l’accesso per evitare rischi ai frequentatori del parco.

L’area resta attualmente interdetta per consentire ai tecnici di rimuovere gli alberi caduti e svolgere ulteriori verifiche sullo stato di salute delle alberature circostanti.

Sono infatti in programma interventi di potatura e controlli di stabilità anche sugli altri esemplari presenti lungo il viale, con l’obiettivo di escludere ulteriori situazioni di pericolo.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte né feriti. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento dei cedri del Libano: saranno gli accertamenti tecnici a stabilire se il crollo sia riconducibile alle condizioni degli alberi, al terreno o ad altri fattori.

Nel frattempo, l’accesso al tratto interessato di Villa Pamphili rimarrà vietato fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

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