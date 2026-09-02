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Mostra/Mercato Sabato 5 settembre 2026

L'appuntamento è fissato per sabato 5 settembre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 in largo Beltramelli

Redazione - 2 Settembre 2026

Largo Beltramelli torna a vestirsi a festa. Dopo la pausa estiva, riapre i battenti la tradizionale Mostra-Mercato del Tiburtino, l’appuntamento mensile organizzato dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” di Fabiana e Patrizia che ogni primo sabato del mese anima uno degli angoli più vivaci tra Pietralata e Portonaccio.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 settembre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Per un’intera giornata, la piazza tornerà a essere il punto di riferimento per residenti e visitatori, confermandosi come un appuntamento fisso e molto atteso dalla cittadinanza.

Immagine di repertorio

Tra le bancarelle e i gazebo allestiti per l’occasione, il pubblico potrà trovare una ricca selezione merceologica: dall’artigianato artistico alla bigiotteria, passando per abbigliamento, articoli commerciali e le imperdibili eccellenze enogastronomiche del territorio.

«Sarà l’occasione per scoprire le eccellenze del nostro territorio, un artigianato unico, moda, accessori e prodotti locali di qualità», sottolinea la presidente Fabiana, evidenziando lo spirito con cui l’associazione porta avanti l’iniziativa.

A dare notizia del ritorno della manifestazione è il comitato di quartiere, con il presidente Pericle E. Bellofatto, da sempre in prima linea nel raccontare la vita e le attività della zona. Una giornata all’insegna dello shopping di qualità, della socialità e della riscoperta delle tradizioni di quartiere.

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