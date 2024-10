Municipio III, acquisite strade convenzione Porta di Roma

Il Municipio Roma III ha preso in carico le prime strade del quartiere Porta di Roma e potrà quindi garantire la loro manutenzione futura. L’Assessorato all’Urbanistica e il Municipio III, a partire dai primi mesi del 2022, avevano avviato un’azione congiunta per acquisire in via definitiva le strade del quartiere e grazie a questa azione il soggetto attuatore della convenzione urbanistica ha già avviato interventi di rifacimento e manutenzione per 1,8 milioni di euro.

“Dopo anni di stasi dovuti al fallimento del soggetto attuatore della convenzione Bufalotta/Porta di Roma, grazie ad un lavoro congiunto del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale e del Municipio III, le problematiche amministrative sono state risolte, si è trattato di un lavoro complesso e articolato.

L’altro tema che vogliamo affrontare al più presto è l’approvazione della riqualificazione del parco delle Sabine, un grande polmone verde che vogliamo riqualificare e riconsegnare nel suo splendore ai romani” ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

“Abbiamo iniziato da via Vittorio Caprioli e via Ernesto Calindri, e continueremo nelle prossime settimane con le operazioni di presa in carico da parte del Municipio dell’intera rete di viabilità locale del quartiere, comprensiva delle aree di parcheggio, mentre al Dipartimento capitolino Lavori Pubblici spetterà la viabilità principale.

Dopo gli interventi di ripristino della rete viaria effettuati in questi mesi dall’operatore economico, grazie al lavoro congiunto con l’Assessore Veloccia, oggi il Municipio è nelle condizioni di acquisirle e occuparsene nel futuro.

Il Municipio III ha investito e sta investendo 3 milioni di euro per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi dell’intero quadrante Casale Nei, Colle Salario e grazie alle progressive acquisizioni delle strade di Porta di Roma potrà da oggi in avanti programmare interventi e manutenzione anche su questo quartiere” ha aggiunto il Presidente del Municipio, Paolo Emilio Marchionne.

